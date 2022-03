Durante la 47^ puntata del GFVip, in onda lunedì 7 marzo, Delia Duran ha rivelato di voler continuare la sua favola d'amore con Alex Belli. Nel post-puntata, però, la modella sudamericana ha detto a Barù di non soffrire più per il compagno se un domani la storia dovesse giungere al capolinea.

L'accaduto

Delia Duran è una delle grandi protagoniste del GFVip 6: la modella sudamericana è arrivata nella casa di Cinecittà in "ritardo" rispetto al cast originale, ma in poco tempo ha conquistato i telespettatori tanto da essere la prima finalista.

In puntata, Signorini ha chiesto a Delia se fosse infastidita dalla lettera scritta da Alex a Soleil.

Poi, il conduttore del Reality Show ha chiesto alla gieffina se lontano dai riflettori continuerà la storia con Belli. Senza esitare, la diretta interessata ha dato una risposta positiva: "Assolutamente sì". Incalzata da Signorini, Duran ha ribadito di voler condividere anche il montepremi con il suo compagno se dovesse vincere il programma.

Le riflessioni della modella nel post-puntata

Nel post-puntata del GFVip, Delia ha fatto delle riflessioni sulla relazione con Alex Belli. Parlando con Barù, la modella ha ammesso: "Soffrire in quel modo da un certo punto di vista mi ha fatto crescere". La gieffina ha ammesso che se un domani le cose con il 38enne non dovessero più andare bene, lei non soffrirebbe più in quel modo: "Non muoio più per lui".

Duran ha confidato di essere precipatata in un tunnel, dalla quale non vedeva una via d'uscita. Dopo essere arrivata nella casa di Cinecittà, però, è riuscita a fare un percorso interiore che l'ha portata ad essere una donna più forte e sicura di sé: "Io lo amo, ma se non è destino me ne farò una ragione".

La modella sudamericana ha precisato che il suo compagno con Soleil Sorge si sarebbe dovuto fermare molto prima.

Tale atteggiamento l'ha mandata in confusione, tanto da mettere la sua favola d'amore in discussione.

'Senza Alex la vita continua'

Mentre Delia parlava, Barù è apparso piuttosto perplesso. Di conseguenza, la modella ha continuato a spiegare il suo punto di vista. Duran ha precisato che un'altra donna al suo posto avrebbe lasciato Alex in tronco.

Lei invece, ha cercato di capire perché Belli si sia comportato in quel modo.

Duran è convinta di essere diventata una donna forte e non-dipendente dal suo uomo: "Se io esco di qui e capisco che Alex non mi piace più, non soffro più come prima e lo lascio". Sulla base di quanto dichiarato la diretta interessata ha rafforzato il suo concetto: "Senza Alex la vita continua".

Infine, Delia Duran ha rivelato che essendo lontana fisicamente da Belli è riuscita a raggiungere delle consapevolezze che prima non pensava: "Ho sofferto, ma ho capito che posso stare senza di lui se non lo amassi più".