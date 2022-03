Giovedì 10 marzo, su Canale 5, è stata trasmessa la semifinale del GFVip. Durante la diretta, Jessica Selassié è stata messa al corrente di alcuni commenti poco carini di Barù. Nel post-puntata, la Principessa è scoppiata in lacrime per i giudizi del food blogger. La 26enne ha ammesso di essersi sentita presa in giro dal coinquilino.

L'accaduto

In puntata, Signorini ha mandato in onda un confessionale di Barù in cui sparava a zero su Jessica e Lulù Selassié.

Nel dettaglio, il food blogger ha ribadito di non volere alcun flirt all'interno della casa di Cinecittà: "Vadano a fare in c...

quelli che fanno le storielle qui dentro". Inoltre, il diretto interessato ha rincarato la dose sulle sorelle Selassié: "Anche se vieni da una famiglia nobile c'è bisogno di dire che sei una principessa?"

Infine, il gieffino ha ammesso di non essere affatto interessato al fatto che Jessica e Lulù abbiano dei titoli nobiliari: "La trovo una cosa burina e di marketing".

Lo sfogo della Principessa

Nel post-puntata, Jessica Selassié ha accusato il colpo. Parlando con Delia Duran, la diretta interessata ha ammesso di essere rimasta delusa e spiazzata per i commenti di Barù: "Anche vederlo qui dentro per tre giorni non mi va per niente". A tal proposito la 26enne si è domandata come possa essere possibile che Barù ha vinto al televoto contro Sophie e sia arrivato alla finale del GFVip.

Tra le lacrime, Jessica ha riferito di essere rimasta ferita per i giudizi sentiti sulla sua famiglia, sul suo titolo nobiliare e sulle cose dette sul suo conto. Come un fiume in piena la Principessa ha sbottato: "Mi sono illusa e ci tenevo davvero". La più grande delle sorelle Selassié ha confidato a Delia di sentirsi stupida, perché è passata per una persona che credeva in qualcosa che non è mai esistito: "Lui ai suoi amici diceva che non provava nulla per me".

Infine, la gieffina ha tagliato corto sull'accaduto: "Per fortuna che mi vuole bene, pensa se mi voleva male cosa poteva andare a dire agli altri".

Jessica si è sentita presa in giro

Durante la puntata, Jessica Selassié si è detta delusa dal coinquilino. La Principessa ha spiegato che in privato Barù le ha sempre fatto capire che lontano dai riflettori si sarebbero frequentati.

Inoltre, la diretta interessata ha precisato che era stato Barù a chiedere di costruire una capanna e non lei. La versione è stata confermata anche Lulù Selassié. Jessica ha sostenuto che il coinquilino le aveva anche promesso di fare una cena in Love Boat, mai avvenuta.

La gieffina si è detta spiazzata per le frasi pronunciate dal coinquilino, soprattutto sulla sua famiglia. La diretta interessata ha fatto notare di non meritare certi giudizi, solo perché si è posta dei dubbi su una presunta strategia di Barù.