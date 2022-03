Durante la semifinale del GFVip, in onda giovedì 10 marzo, Barù è finito al centro delle polemiche per alcuni commenti poco carini su Jessica Selassié. Nel daytime di venerdì 11 marzo, sia Jessica che Lulù Selassié (detta Lullù) hanno sparato a zero sul coinquilino. In particolare, la 23enne ha rivelato un presunto retroscena inaspettato. Secondo quanto riportato da Lulù, Jessica e Barù in Capanna si sarebbero scambiati un bacio ma lui non sarebbe convinto.

L’accaduto

In un confessionale di fuoco, Barù ha sparato a zero su Jessica e Lucrezia Selassié.

Il food blogger ha sostenuto che è fuori luogo ricordare sempre che sono delle principesse. Inoltre, il gieffino ha insinuato che Jessica emanasse un cattivo odore a causa della scarsa igiene personale. Parlando di Lulù, Barù l’ha definita una bambina capricciosa.

Tale atteggiamento, in puntata ha portato Jessica a scoppiare in lacrime. La diretta interessata ha ammesso di esserci rimasta male, perché non ha mai offeso sul personale il coinquilino. Al contrario, Barù è andato sul personale.

Lo sfogo della sorella di Jessica

Nel post-puntata, Jessica ha continuato a sparare a zero su Barù. Ma non è stata la sola, anche sua sorella Lucrezia si è detta delusa per come è stata trattata la congiunta.

A quel punto la 23enne ha fatto una rivelazione inaspettata: “Barù e Jessica nella capanna si sono baciati”. In un secondo momento, Lulù ha rivelato un altro presunto retroscena legato all'accaduto: “Lui le ha fatto giurare di non dirle nulla”. Forse, potrebbe essere proprio questo il motivo per cui in puntata Jessica Selassié ha dichiarato di essere stata illusa da Barù.

A questo punto non è chiaro, perché il nobile abbia sempre detto di essere attratto dalla coinquilina ma di non voler fare nulla nella casa del GFVip. Starà a Signorini chiarire la vicenda durante la finale del Reality Show, in programma lunedì 14 marzo 2022.

Barù fa un passo in dietro con Jessica

Il giorno seguente la diretta del GFVip, Barù ha compreso di avere sbagliato con Jessica.

Per questo motivo il diretto interessato ha cercato un chiarimento con la coinquilina.

Il food blogger - poco prima dell’ora di pranzo - si è scusato con la Principessa per i brutti commenti. Inoltre, Barù ha fatto sapere alla 26enne di volerle bene. Secondo il gieffino, indipendentemente da come andrà tra di loro, Jessica dovrebbe vivere al meglio gli ultimi giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia.

Dal canto suo, anche Jessica ha spiegato di essere molto legata a Barù. Al tempo stesso, però, si è sentita umiliata e ha percepito una mancanza di rispetto da parte del coinquilino. Stanca di ascoltare le giustificazioni di Barù, la Principessa ha abbandonato la conversazione.