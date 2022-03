Lulù Selassié nella notte appena trascorsa al GFVip si è scagliata contro la sorella maggiore Jessica. La 23enne, dopo avere discusso con Barù per i panni da mettere nell'asciugatrice, ha insinuato che la congiunta non l'abbia difesa per non andare contro l'uomo che le piace.

L'accaduto

Nella tarda serata di mercoledì 2 marzo, Barù ha rimproverato Lulù. Il motivo? Il food blogger aveva messo i suoi vestiti nell'asciugatrice, ma ha notato che era stati accantonati ancora umidi. A quel punto il nobile ha chiesto alla principessa di avere più rispetto per i suoi coinquilini.

A detta di Barù, Lulù dovrebbe smetterla di mettere in funzione l'asciugatrice solamente per pochi panni visto che potrebbe rivelarsi un danno anche per il clima.

La discussione si è spostata sulla scarsa collaborazione di Lulù nelle faccende domestiche. Nonostante la principessa abbia rivelato di essere collaborativa, il coinquilino ha sostenuto che è la sorella che risolve tutte le "grane".

Lulù si scaglia contro la sorella maggiore

Dopo un botta e risposta al vetriolo, Lulù e Barù hanno fatto pace. Tuttavia, la 23enne si è scagliata contro la sorella maggiore. Secondo Lulù, la congiunta avrebbe dovuto mettere a tacere Barù: "Devi fare sempre la leccona, quindi neanche difendi tua sorella".

La principessa ha sostenuto di essere dispiaciuta per l'atteggiamento menefreghista adottato da Jessica.

A tal proposito Lulù si è detta anche pentita di fare il letto della congiunta: "Pensa che persona stupida che sono". Parlando con Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, davanti a Jessica, Lulù ha continuato a sparare sulla sorella maggiore: "Tu sei matta. Ti rendi conto che per leccare il c... stai facendo queste cose?" A quel punto Lulù ha ribadito di essere dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare, perché vuole bene alla sorella ma non comprende certi atteggiamenti.

La paura della principessa

Nel prosieguo dello sfogo, Lulù ha confidato di sentire la sorella più distante. Secondo la 23enne, Jessica avrebbe smesso di abbracciarla. La principessa ha sostenuto che sua sorella Clarissa l'ha sempre protetta in modo diverso, a differenza della 26enne: "Non è questo che ci ha insegnato nostra mamma".

Secondo Manila e Sophie, Jessica e Lulù sono semplicemente due persone diverse ma il bene non cambierà mai. Come un fiume in piena, però, la 23enne ha prontamente replicato: "Tante volte si allontana e questo non lo capisco". A quel punto Lulù ha tirato nuovamente in ballo la "linea della vita" di sua sorella Jessica. Secondo la 23enne, la sorella maggiore ha raccontato bugie in confessionale: "Pensa di avere dedicato la vita a noi. Ma chi lo ha fatto? Mamma non te, lei si è fatta il c... per i figli".