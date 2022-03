Da qualche settimana si è conclusa la sesta edizione del Grande Fratello Vip e moltissimi si chiedono che fine ha fatto la coppia formata da Manuel e Lulù. A fare chiarezza sulla loro vita di coppia e sciogliere ogni dubbio agli haters, è stata la principessa Selassiè, la quale ha chiarito di essere felice insieme al suo amato e di sognare presto un figlio insieme.

Lulù risponde alle critiche e parla del futuro con Manuel

Intervistata dal settimanale Chi, Lulù ha deciso di rispondere agli Haters che l’accusano di stare insieme a Manuel solo per visibilità oppure che, alcune sue parole, siano state detto solamente per andare avanti al Grande Fratello Vip.

La Selassiè ha dunque confessato: “Intanto mi sono trasferita da lui a Roma, e adesso vorrei togliermi un sassolino. Quando durante il programma dicevo di voler un futuro con Manuel e addirittura un figlio con lui, molti insinuavano che questo mio modo di fare e le mie parole, fossero una tattica. Ci tengo a precisare che io sono una ragazza che dà peso alle parole e non gioco con un argomento simile. Io sono una persona responsabile e con i bambini mi sento a mio agio e piena di gioia, per questo mi sento pronta ad essere una madre". Lucrezia Selassiè ha poi parlato sul suo futuro legato alla musica e ha dichiarato di voler intraprendere un percorso che ha a che fare con la musica, ma di non voler partire da un talent.

Tuttavia vorrebbe poter sviluppare il talento da cantante da sola, senza sua sorella Clarissa, poiché pensa che un duo composto da loro due, non avrebbe tanto successo e che sente che sia giusto che ognuno cammini da solo.

Alessandro e Sophie parlano dell'Isola dei Famosi

Una coppia molto amata, nata al Grande Fratello Vip, hanno espresso la loro probabilità di partecipare come naufraghi all’Isola dei Famosi, ed è la coppia composta da Alessandro e Sophie.

Ospiti a Isola Party, Ignazio Moser ha chiesto loro: “Se vi proponessero l’Isola, cosa rispondereste?” A rispondere per prima è stata Sophie, la quale ha detto: “Secondo me sarebbe molto divertente, ma non so se lui voglia fare l’Isola insieme a me, secondo me ad un certo punto non mi sopporta e mi affoga. Io ho anche una fobia per gli insetti, però non mi preoccupa la fame e lo sport, mi hanno detto che è un’esperienza pazzesca”.

A fare eco alla sua amata, è stata Basciano, il quale ha detto: ”Si la farei, però come dice Sophie, sarebbe una roba adatta più a me, abituato a stare in mezzo alla natura che a lei. Mi piacerebbe più fare l’Isola, al GFVip mi sono sentito un leone in gabbia”. Entrambi non hanno dunque negato la volontà e la possibilità che un giorno potrebbero sbarcare tra le spiagge dell'Honduras.