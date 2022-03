Il 14 marzo 2022 è prevista la puntata finale del GFVip. Per questo motivo su Twitter, Manila Nazzaro ha voluto ringraziare i suoi ex compagni d’avventura. Tra gli ex coinquilini menzionati dall’ex gieffina non è stata citata Soleil Sorge. A chi ha fatto notare la “dimenticanza”, la diretta interessata ha spiegato di averlo fatto di proposito.

I ringraziamenti dell’ex gieffina

A poche ore dalla finale del GFVip, Manila Nazzaro ha postato un messaggio di ringraziamento. Su Twitter, l’ex concorrente ha scritto: “Stasera termina qualcosa che per noi non può essere definito solo un programma televisivo”.

La 44enne pugliese ha confidato che porterà nel suo cuore tutte le persone conosciute all’interno delle casa di Cinecittà. A tal proposito Manila ha ringraziato Adriana Volpe per averle sempre fatto sentire il suo sostegno dallo studio.

Prima di concludere la diretta interessata ha menzionato alcuni nomi: “E aggiungo Aldo, Francesca, Ainette, Carmen, Jo, Gianmaria, Manuel e Lulù”. La dedica di Nazzaro è stata accompagnata da un breve collage: in una c’era lei da sola, in una lei e Miriana Trevisan, in un’altra lei in confessionale con Jessica Selassié mentre nell’ultima foto c’era una dedica aerea da parte dei suoi fan.

Soleil e Katia escluse

Tra i vari commenti, alcuni utenti hanno fatto notare che Manila Nazzaro si è dimenticata di menzionare Soleil Sorge e Katia Ricciarelli.

Anziché glissare la diretta interessata ha spiegato che non è stata una dimenticanza, ma una cosa voluta: “Ho visto molto purtroppo e sono molto amareggiata”. Poi, l’ex Miss Italia ha aggiunto: “Non siamo fatti per tutti”. Infine, l’ex concorrente del GFVip ha rivelato di avere imparato molto bene la lezione.

Insomma, Manila ha lasciato intendere di avere visto alcuni video riguardanti Katia e Soleil e di non averlo graditi.

Dunque, l’amicizia tra Nazzaro-Sorge-Ricciarelli è già arrivato al capolinea.

Manila ha ricevuto un biglietto da Delia

Mentre l’amicizia con Soleil e Katia è stata interrotta, Manila è certa che lontano dai riflettori continuerà a frequentare Delia Duran. Su Instagram, l’ex Miss Italia ha confidato ai suoi fan di avere trovato un biglietto nel beauty.

La modella sudamericana ha ringrazianti la coinquilina per i momenti belli vissuti al GFVip. Inoltre, Delia ha descritto Nazzaro come una donna meravigliosa e un’ottima compagna di viaggio. La 44enne si è detta felice per il messaggio ricevuto. Poi, ha commentato il tutto con un semplice “ne è valsa la pena”.

Poco dopo l’ingresso di Delia nella casa di Cinecittà, Manila è stata la prima a dare appoggio alla conobbi di Alex Belli. Per il suo sostegno, Nazzaro ha messo in discussione l’amicizia con Soleil Sorge.