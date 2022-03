Soleil Sorge è stata eliminata dal GFVip. Durante la puntata di lunedì 7 marzo, la 27enne italo-americana ha perso il televoto-flash contro Davide Silvestri. Nel post-puntata, Manila Nazzaro ha commentato con dispiacere l'uscita dell'influencer italo-americana. La diretta interessata ha precisato di avere agito in buona fede, perché pensava avesse tanti sostenitori all'esterno del Reality Show.

L'accaduto

La 47^ puntata del GFVip ha visto due eliminazioni e la proclamazione del terzo finalista. Al termine del televoto "classico", Miriana Trevisan è stata costretta ad abbandonare il gioco perché sconfitta contro Davide e Jessica.

Successivamente, il conduttore ha aperto un nuovo televoto, ma flash. I "vipponi" sono stati chiamati a decidere chi portare in finale. Come spiegato da Signorini, il concorrente perdente sarebbe uscito immediatamente dal gioco. Davide Silvestri, Manila Nazzaro, Jessica e Lulù Selassié hanno fatto il nome della 27enne italo-americana, Sophie Codegoni ha scelto Giucas Casella, mentre Barù, Giucas e Delia Duran hanno optato per Silvestri.

Al momento del verdetto, Soleil è stata eliminata con il 42% di preferenze contro il 58% di Davide.

La reazione di Nazzaro

Una volta annunciato l'esito, i "vipponi" sono apparsi spiazzati per l'uscita di Sorge. Nel post-puntata del GFVip, Manila Nazzaro ha commentato l'accaduto con Delia.

L'ex Miss Italia ha ammesso: "Sono scioccata per l'esito del televoto". Manila ha confidato di temere di non riuscire a vivere l'ultima settimana nella casa di Cinecittà senza un pilastro come la influencer italo-americana.

La 44enne pugliese era sicura che contro Davide, Soleil vincesse. Inoltre, Nazzaro ha elogiato il percorso dell'ex coinquilina: "Per noi era un gigante".

Tuttavia, la gieffina ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno: "La sua uscita è una speranza per noi più piccoli, perché tutti possono ambire alla finalissima".

Manila nega di essersi 'vendicata' di Sorge

Nel corso della chiacchierata con la modella sudamericana, Manila ha parlato del televoto in cui è finita. La diretta interessata sente di essere destinata all'eliminazione il prossimo giovedì contro Barù.

Per la 44enne, le dinamiche create al GFVip sono troppi forti: "Lui ha tutti i fan della coppia che lo sostengono".

Secondo l'ex Miss, arriveranno alla finalissima del reality show Jessica e Lulù Selassié, Barù e Davide. Sophie Codegoni e Giucas Casella invece, potrebbero non farcela. Tornando all'eliminazione di Soleil Sorge, Manila ha ammesso di essere rimasta senza parole: "Chi si aspettava che perdesse? Da parte mia non c'è stata strategia, l'ho votata perché andasse avanti".