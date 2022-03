Jessica Selassié ha vinto il GFVip. In un'intervista al Tg5 Signorini ha spiegato perché la principessa etiope è riuscita a prevalere su tutti gli altri "vipponi". Secondo il conduttore del Reality Show, Jessica avrebbe tirato fuori il meglio di sé anche grazie a un amore non corrisposto.

Le parole del conduttore

Jessica è arrivata nella casa di Cinecittà insieme alle sorelle Lulù e Clarissa Selassié. In principio, la più grande delle principesse è rimasta nell'ombra. Addirittura, la 27enne dopo l'eliminazione della sorella minore voleva abbandonare il programma.

Il percorso di Jessica è stato caratterizzato da alti e bassi. Da segnalare c'è stata anche l'infatuazione per Alessandro Basciano e per Barù. Il primo ha preferito conoscere e intraprendere una relazione con Sophie Codegoni mentre il secondo ha sempre detto di non volere una liaison davanti ai riflettori.

Terminato il GFVip, Signorini ha spiegato come mai Jessica Selassié è riuscita a vincere contro concorrenti che sulla carta risultavano essere molto più forti di lei. Nel dettaglio, il conduttore ha rivelato che la 27enne arrivata nella casa di Cinecittà era una ragazza piena di insicurezze. Il giorno in cui Jessica è uscita dalla casa, lo ha fatto da donna. Ma non è tutto, Signorini ha affermato: "Anche grazie a un amore non corrisposto ha trovato una parte di sé che ignorava".

Secondo il giornalista e presentatore televisivo non ci sono dubbi, la vittoria di Jessica è stata la vittoria di tutte le donne: "Viva le donne".

In effetti, la principessa per conquistare il cuore di Barù ha fatto un cambiamento estetico molto visibile. Lei stessa ha ammesso di essersi sentita come un bruco che al termine del percorso è diventata una farfalla.

I progetti futuri della principessa

Poco dopo la proclamazione del vincitore del GFVip, la principessa è stata raggiunta dai microfoni del Tg5. La diretta interessata ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a caldo: "Sono contenta, vi ringrazio perché mi avete sostenuta e capita". A tal proposito la 27enne ha confidato di appoggiare la "tesi" di Signorini: "Sicuramente nel vostro cuore c'è una piccola Jess".

Per quanto riguarda i suoi progetti di lavoro per il futuro, la vincitrice del reality show di Canale 5 ha ammesso che ha un sogno nel cassetto: "Mi vedo conduttrice". La sorella maggiore di Lulù e Clarissa Selassié in futuro vorrebbe condurre un programma tutto suo. Sulla base di quanto dichiarato Jessica si è augurata che il suo sogno possa diventare realtà.

Nel frattempo, la 27enne si gode l'affetto dei suoi fan e della sua famiglia. Per quanto riguarda l'amore, Jessica spera ancora di frequentare Barù lontano dai riflettori.