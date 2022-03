Sonia Bruganelli ha recentemente rilasciato un’intervista a SuperGuida Tv. L’opinionista del GFVip ha parlato di Miriana Trevisan, spiegando: “Non è la tipologia di donna che ammiro”. Di recente, inoltre, si era parlato di un presunto astio per una vecchia dichiarazione della showgirl fatta su Paolo Bonolis, ma a tal proposito Bruganelli ha precisato di non saperne nulla.

Sonia non ha gradito il percorso di Miriana al GF

Sonia Bruganelli in qualità di opinionista del GFVip, in questi mesi non ha mai speso al miele per Miriana Trevisan; al contrario talvolta ha punzecchiato la showgirl: “Hai una voce piagnucolosa, terribile”.

In una recente intervista Sonia Bruganelli ha ammesso: “A me personalmente non è piaciuta all’interno del Reality Show”. Secondo l’opinionista, Miriana è una donna di 50 anni ma non li dimostra: “Mi verrebbe di chiamarla ragazza”. A tal proposito Sonia ha precisato che l'aggettivo può essere inteso sia in positivo che in negativo.

Secondo Sonia, Trevisan all’interno della casa di Cinecittà si sarebbe pianta un po’ troppo addosso e si sarebbe comportata "da gatta morta", poi ha aggiunto: “Non è la tipologia di donna che ammiro”.

Le vecchie dichiarazioni di Miriana riguardo Paolo Bonolis, Sonia: 'Non so di cosa stiamo parlando'

In quest’ultimo periodo è stato ipotizzato che dietro all’astio tra Sonia Bruganelli e Miriana Trevisan possa esserci una vecchia intervista della showgirl parlava di Paolo Bonolis (marito di Sonia).

In particolare Miriana a suo tempo aveva detto: “Un gran paroliere, ha un vocabolario ampio, ma alcune volte è un po’…”. Poi aveva preferito non continuare per evitare di entrare in una polemica.

In questa recente intervista la moglie di Bonolis ha però precisato di non avere mai letto tale dichiarazioni. Dunque, Bruganelli ha smentito che l’antipatia per Miriana sia nata da quell’episodio: “Non so di cosa stiamo parlando”.

Trevisan si confessa con Manila nella casa

Dopo la 46^ puntata del GFVip, Miriana Trevisan ha avuto un crollo emotivo: parlando con Manila Nazzaro ha sostenuto che contro di lei ci sarebbe stato un vessatorio pesante. Secondo la showgirl tutti si aspettano sempre qualcosa da lei, ma nessuno si mette mai nei suoi panni.

Una volta ascoltata la coinquilina, Manila ha rassicurato l’amica: secondo lei non vale la pena piangere per chi non merita. Inoltre, Nazzaro ha chiesto a Miriana Trevisan di vivere in modo spensierato le due ultime due settimane all’interno della casa più spiata d’Italia.