Sophie Codegoni ha rilasciato la sua prima intervista al settimanale Chi, in edicola mercoledì 16 marzo. Tra i vari argomenti trattati, la 20enne milanese ha svelato anche un presunto retroscena legato a Clarissa Selassié. L'ex gieffina ha riferito che la Principessa in sua assenza avrebbe fatto la corte al suo fidanzato Alessandro Basciano.

La versione di Codegoni

L'ex tronista di Uomini e Donne nell'intervista rilasciata al magazine diretto da Signorini, ha rivelato che presto andrà a convivere con Alessandro Basciano. Come spiegato da Codegoni, si è trattato di una sorpresa ricevuta dalla mamma: la congiunta nell'appartamento le ha fatto trovato due spazzolini da denti.

Lo stesso Alessandro ha confermato di voler rientrare in Italia per vivere la sua favola d'amore.

A proposito del suo amato, Sophie ha raccontato un retroscena legato alla finale del GFVip. La diretta interessata ha fatto sapere che Clarissa Selassié prima della diretta ha cambiato look quattro volte. La Principessa alla fine ha optato per una sorta di abito da sposa molto trasparente. A tal proposito Sophie ha sostenuto che l'ex coinquilina prima di arrivare in studio ha raggiunto Basciano nel camerino per fare una foto. In quel momento sarebbe accaduto una cosa spiacevole Sophie avre detto: "So che ci stai provando con lui".

Anziché smentire, la 19enne avrebbe prontamente replicato: "Tanto fra poco tornerai single, vuoi il mio numero?" Come spiegato dalla diretta interessata, l'episodio avrebbe lasciato interdetta Sophie.

Ma non è tutto, pochi giorni dopo l'accaduto Clarissa avrebbe mandato un messaggio a Codegoni come se nulla fosse: "Mi manchi, come stai?"

Sophie e Alessandro fanno chiarezza sul 'caso Corona'

Mentre Alessandro Basciano e Sophie Codegoni erano "reclusi" al GFVip, la coppia ha ricevuto una stoccata da Fabrizio Corona. L'ex re dei papazzi ha dichiarato che l'ex volto di Temptation Island stava tarpando le ali alla sua fidanzata.

In merito alla 20enne milanese, Corona ha sostenuto che fosse ancora innamorata di lui.

Nell'intervista di coppia, Basciano ha ammesso di essersi arrabbiato con Fabrizio Corona perché lo aveva giudicato senza conoscerlo. Inoltre, il 32enne ligure ha precisato di avere avuto un chiarimento: "Ha detto che voleva provocarmi". L'ex tronista di Uomini e Donne invece, ha spiegato di non avere ancora sentito Fabrizio Corona dopo l'uscita dal Reality Show.

Tuttavia, la diretta interessata ha aperto due ipotesi: la prima che tra lei e Fabrizio verrà interrotta anche la collaborazione lavorativa mentre dall'altra Corona potrebbe accettare la relazione e fare come se niente fosse.