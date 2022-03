Innamorati e molto emozionati, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, ospiti di Verissimo, hanno raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin tutte le emozioni che stanno provando e il modo in cui hanno scoperto di essere in dolce attesa. La coppia, inoltre, ha fatto anche un'altra sorpresa ai telespettatori, svelando che il bebè che porta in grembo è un maschietto. Entrambi sono al settimo cielo per la grande avventura che stanno per affrontare e sono adesso più uniti che mai.

La dolce attesa di Giulia e Marcello

In collegamento dagli studi Elios, gli stessi dove ha luogo il pomeridiano di Amici, Giulia e Marcello hanno deciso di raccontare come stanno vivendo la gravidanza.

L'emozione è ben visibile ma si tratta di lacrime di gioia: se la ballerina professionista di Amici ha ammesso di aver avuto bisogno di un po' di tempo per metabolizzare la notizia, il futuro papà non ha nascosto di essere in 'brodo di giuggiole', ancora quasi incredulo per ciò che accadrà.

'Sono entrata nel secondo trimestre. I primi mesi sono stati i più delicati, ora li ho passati e continuo a ballare', ha raccontato Pauselli che ha affrontato anche le critiche di chi non ritiene opportuno che lei continui con la sua arte mentre è incinta. Giulia ha affermato che sebbene non tutti possano capire la sua scelta, lei sa riconoscere i segnali del suo corpo. E in effetti, anche durante l'esibizione dimostrativa che l'ha vista protagonista durante la prima puntata del serale di Amici 21 è apparsa in forma splendida.

'Lo abbiamo scoperto il 30 dicembre. Io avevo un ritardo importante', ha detto Giulia che però pensava che si trattasse solo di stress. In realtà, lo stress non era il motivo del ritardo. 'La mia reazione iniziale non è stata delle migliori, è stata un po’ egoistica', ha confessato la ballerina che ha pensato al suo lavoro e ai cambiamenti che avrebbe dovuto affrontare, ma poi l'emozione ha avuto il sopravvento e adesso la coppia non potrebbe essere più felice.

Fiocco azzurro per i ballerini

Sarà fiocco azzurro, come rivelato a Verissimo, ma per quanto riguarda il nome, la coppia non ha voluto dare un'indicazione precisa, anche se qualche indizio è stato lanciato. 'Ci piacerebbe che avesse un doppio nome, un nome maschile, seguito da un nome femminile', hanno detto i due che adesso non vedono l'ora di stringere il piccolino tra le braccia.

Giulia e Marcello hanno deciso di vivere il momento della gravidanza mantenendo la privacy per cui ogni notizia data ai fan viene presa come un regalo. A breve il pancino di Giulia sarà più che visibile e chissà che per allora li due non decidano di comunicare ai follower anche il nome scelto per il bimbo.