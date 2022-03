A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello Vip, nella casa c'è stato un diverbio piuttosto acceso tra due protagonisti. Barù si è lamentato con Lulù perché non rispetterebbe le cose degli altri, e gliel'ha detto senza mezzi termini. La ragazza si è difesa e ha respinto l'accusa di non fare mai nulla per il gruppo; dopo si è scagliata contro la sorella Jessica perché non la starebbe sostenendo da quando si è invaghita del nobile.

Tensione tra le mura del Grande Fratello Vip

La sera del 2 marzo, all'interno della casa del Grande Fratello Vip c'è stato un nuovo battibecco per ragioni legate alle faccende domestiche.

A protestare per un gesto poco carino compiuto da una compagna d'avventura, è stato Barù, che non ci ha pensato due volte a tuonare contro chi aveva appena "osato" gettare per terra dei vestiti anche suoi.

Dopo aver saputo che Lulù si era appena appropriata di una lavatrice per sciacquarsi poca roba (qualche indumento intimo da indossare durante la puntata di giovedì 3), accantonando quella degli altri in un angolo, il nipote di Costantino Della Gherardesca non ci ha visto più e l'ha rimproverata con veemenza.

"Non puoi fare la lavatrice per due robe. Se le mie cose sono ancora umide, le lasci là. Basta, non ti scuso più", ha sbottato il concorrente del reality Mediaset tra le mura di Cinecittà.

La principessina ha cercato di spiegare che la biancheria in questione le serviva per la diretta del giorno dopo, ma il vippone non le ha dato ascolto e ha continuato a inveire contro di lei.

Il battibecco per la biancheria al Grande Fratello Vip

Barù si è arrabbiato soprattutto perché Lulù non ha chiesto il permesso di mettere via la roba degli altri e, forse un po' egoisticamente, si è impossessata della lavatrice per sciacquare la propria biancheria intima.

"Sei una maleducata, non hai rispetto degli altri e del clima. Non puoi fare una lavatrice per due mutande, piuttosto lavale nel lavandino", ha proseguito il nobile nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 3 marzo.

L'attenzione del vippone, poi, si è spostata sull'atteggiamento poco collaborativo che la ragazza avrebbe all'interno della casa: "Sei intoccabile, non ti si può dire nulla.

Qui facciamo tutto per te. Abbiamo appena lavato i piatti sporchi che hai lasciato in cucina".

"Non rispetti mai i turni, da quando sono qui io non hai fatto mai nulla. C'è sempre tua sorella che ti pulisce dietro", ha proseguito Barù con un tono di voce decisamente alterato.

L'attacco alla protagonista del Grande Fratello Vip

Vedendo che Lulù stava per mettersi a piangere per il rimprovero che gli aveva appena fatto, Barù ha sbottato: "Basta fare la vittima".

Insomma, la tensione nella casa del Grande Fratello Vip si taglia con il coltello e lo dimostra anche l'inaspettato attacco che Lucrezia ha fatto a sua sorella dopo aver litigato col nobile per una lavatrice di troppo.

La fidanzata di Manuel si è lamentata del fatto che Jessica non la difenderebbe più come una volta, e la colpa di tutto sarebbe la cotta che si è presa per Barù.

"Mi stai trascurando per leccare il c... ad un uomo, non si fa così", ha detto la romana con la voce rotta.

Tra le sorelle Selassié è cominciata una discussione piuttosto accesa incentrata sul cambio di atteggiamento che la maggiore di loro avrebbe avuto da quando si è imbattuta nel nipote di Costantino Della Gherardesca. La finalista del reality aveva già protestato per le cose che Jessica ha detto quando ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita, soprattutto quando ha parlato di quanto sarebbero diverse Lulù e Clarissa da lei, più riflessiva e per nulla capricciosa.