Il clima all'interno della casa del GF Vip comincia a essere particolarmente teso per i concorrenti che sono arrivati ormai al rush finale e attendono di vivere l'ultima puntata di questa sesta edizione.

Lo sa bene Barù che, nel corso degli ultimi giorni è stato protagonista di una serie di scontri al vetriolo con le principesse Selassié e, poche ore fa, ha ammesso di essere ormai stufo di tutti, ormai arrivato al limite della sopportazione.

Barù bacchetta Jessica al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, le ultime ore non sono state facili per Barù, il quale si è trovato a dover fare i conti con dei confessionali di Jessica che lo hanno lasciato "senza parole".

La principessina ha accusato il suo amico in questo GF Vip, di aver fatto strategia e quindi di essere stato poco limpido con lei durante questi mesi.

Parole che hanno ferito profondamente Barù, il quale in queste ultime ore, non ha nascosto la sua amarezza e delusione per quello che è successo.

Sta di fatto che, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha scelto di affrontare la principessina, ammettendo di non aver gradito e aggiungendo che a oggi avrebbe dei dubbi sul loro rapporto di amicizia nato all'interno della casa del GF Vip.

Barù si sfoga e sbotta prima della finale del GF Vip

Come se non bastasse, qualche ora dopo Barù si è sfogato e ha sbottato ammettendo che ormai non sopporta più nessuno all'interno della casa di Cinecittà.

"Non ce la faccio più veramente. Mi avete tutti rotto il ca...", ha sbottato Barù dopo qualche bicchiere di vino, a testimonianza del fatto che questa esperienza nella casa del GF Vip comincia a stargli stretta e non vede l'ora di uscire dalla casa e riprendere in mano le redini della sua vita.

L'esperienza di Barù potrebbe giungere al capolinea già il prossimo giovedì 10 marzo, quando ci sarà la nuova puntata serale del reality show su Canale 5.

Chi vincerà il Grande Fratello Vip? Le Selassié in testa

Ad oggi, infatti, Barù si trova al televoto assieme a Manila Nazzaro: per uno dei due l'esperienza nella casa di Cinecittà finirà durante la semifinale del GF Vip e, a decidere le loro sorti, sarà il pubblico da casa attraverso il televoto.

In attesa di scoprire chi avrà la peggio e chi invece potrà proseguire il suo percorso fino alla finalissima, non mancano i sondaggi social e web sul possibile vincitore.

Ormai fatta fuori dal gioco Soleil Sorge, considerata una delle candidate alla vittoria finale, i sondaggi si concentrano sulle sorelle Jessica e Lulù Selassié, che potrebbero trionfare alla finalissima di questo GF Vip ma anche su Davide Silvestri, che lunedì sera è stato proclamato finalista, battendo proprio la giovane influencer italo-americana.