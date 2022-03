La puntata di ieri, 7 marzo, del Grande Fratello Vip continua a portarsi dietro strascichi. Nella casa più spiata d’Italia, a solo una settimana dalla finale, questa mattina Davide e Barù si sono ritrovati nella Glass Room e hanno iniziato a parlare dell’atteggiamento irrispettoso delle sorelle Selassiè nei confronti di alcuni concorrenti della casa.

GF Vip, Barù e Davide criticano le Salassiè

Stamani nella casa del Grande Fratello Vip, Davide Silvestri e Barù chiacchieravano della puntata di ieri sera e non sono mancate le critiche. Davide ha iniziato a parlare dell’atteggiamento poco corretto della principessa Lulù dicendo: ”Ti volevo dire di non fargli l’oroscopo" perché non è stata gentile nei loro confronti.

Lo sfogo dell’attore è andato avanti e ha confessato: ”Nonostante io e lei abbiamo più volte provato a chiarirci, io non voglio nessun tipo di rapporto con lei, non voglio riallacciare nessuna amicizia. Non mi fido, potrei accettare le sue scuse ma non mi fido”.

Il vippone si è poi scagliato contro l’altra sorella, Jessica, dicendo: ”Barù, ti confesso di averla nominata perché ho visto un atteggiamento poco leale. Ho visto che è cambiata da quando sono diventato finalista. Se non ero finalista secondo me mi nominava. Questo atteggiamento non mi piace. Jessica mi ha sorpreso, ma in modo non positivo”. A trovarsi d’accordo è stato anche Barù il quale trova che Lulù non sia sincera e dice: ”Non si può mica cambiare idea così”.

A pochi passi dalla finale, non resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se i due inquilini avranno o meno ripensamenti sul comportamento delle sorelle Salassiè.

Il comunicato per i vipponi dell'ultima spesa del Grande Fratello

Intanto per i vipponi della casa del Grande Fratello Vip è ufficialmente iniziata l’ultima settimana.

Questa mattina è arrivato il comunicato della spesa e a leggerlo sono stati Davide e Manila, i quali hanno letto il comunicato ufficiale: ”Vipponi, il budget per la vostra ultima spesa settimanale è di 20€ ciascuno, per un totale di 160€. Spendeteli bene e comprate, comprate e comprate!”.

I concorrenti del Grande Fratello quest’anno hanno più volte letto con dispiacere questo comunicato in quanto, varie volte, per la loro mancanza di ordine e noncuranza delle regole della casa, si sono trovati con un budget molto ridotto. Questa volta invece i vip sono felici di questa notizia e si preparano a fare l’ultima spesa settimanale in vista della finale del 14 marzo.