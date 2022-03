Jessica a rischio eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip. Lunedì 7 marzo in prime time su Canale 5 andrà in onda un nuovo attesissimo appuntamento con il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini e, durante la messa in onda, è prevista una nuova eliminazione definitiva.

Per un altro dei concorrenti attualmente recluso nella casa più spiata d'Italia, arriverà il momento di dire addio al gioco e tra questi spicca anche il nome della principessina Jessica che, proprio in questi ultimi giorni, ha ammesso che le piacerebbe arrivare fino in fondo solo per portarsi a casa il premio in denaro.

Jessica a rischio eliminazione dal Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, il verdetto delle ultime nomination al Grande Fratello Vip hanno stabilito che, a rischio eliminazione per la prossima puntata di lunedì 7 marzo 2022 ci fossero: Jessica Selassié, Davide Silvestri e Miriana Trevisan.

Un televoto decisamente agguerrito dato che, tutti e tre, sono dei personaggi che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori e del pubblico che segue la trasmissione, iniziata lo scorso settembre.

Tra i tre vipponi a rischio, sia Miriana che Davide sono reduci da una serie di nomination dove sono riusciti sempre ad avere la meglio e quindi a salvarsi, anche contro personaggi molto forti, come nel caso di Antonio Medugno, che può contare sul sostegno social degli oltre tre milioni di followers che lo seguono e lo supportano.

La principessina Jessica potrebbe essere fatta fuori dal GF Vip prima della finalissima

Di conseguenza, per questa nuova tornata eliminatoria dalla casa del Grande Fratello Vip di lunedì 7 marzo 2022, la principessina Jessica sarebbe fortemente a rischio eliminazione definitiva.

Per lei, quindi, potrebbe spezzarsi questo sogno di riuscire ad arrivare alla finalissima di questa sesta edizione e cercare così di conquistare il montepremi finale di 100 mila euro, di cui però la metà andrà devoluta in beneficenza.

La principessina, infatti, parlando in questi giorni con Manila Nazzaro, ha ammesso che il suo grande obiettivo non è tanto quello di portarsi a casa il titolo di vincitore di questa sesta edizione del GF Vip.

Il sogno di Jessica al GF Vip: vincere i soldi del montepremi

Jessica sognerebbe di vincere solo per portarsi a casa il premio in denaro che viene messo in palio alla produzione e che si aggiunge al cachet che i concorrenti percepiscono per la loro partecipazione.

Cosa succederà a questo punto? La principessina riuscirà a salvarsi oppure il pubblico da casa la farà fuori, punendola anche per questa sua smania eccessiva di voler guadagnare soldi? Lo scopriremo durante la diretta del GF Vip di lunedì 7 marzo.