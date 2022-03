Sembra essere finita nel peggiore dei modi una delle amicizie più discusse e apprezzate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Jessica è rimasta spiazzata in negativo dalle cose poco carine che Barù ha detto sul suo conto in confessionale, soprattutto quando ha dubitato della sincerità del suo avvicinamento e delle reali origini nobili della sua famiglia. La ragazza non ha trattenuto le lacrime e si è ripromessa di non cercare più il compagno d'avventura fino alla finalissima: i "Jerù", dunque, non esistono più per il dispiacere di tantissimi fan del reality.

L'affondo durante la puntata del Grande Fratello Vip

Durante la semifinale del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è tornato ad occuparsi di uno dei rapporti più chiacchierati tra quelli che i concorrenti hanno instaurato negli ultimi mesi. Il presentatore, in particolare, ha aggiornato il pubblico sugli sviluppi negativi che ci sono stati nella "ship" ribattezzata Jerù: il nobile Gaetani, infatti, si è distanziato a tal punto dalla maggiore delle sorelle Selassié da arrivare a dire cose poco carine nei suoi confronti e in quelli della sua famiglia.

Nel corso della diretta del 10 marzo, il conduttore ha mandato in onda un confessionale in cui Barù diceva: "Non me ne frega nulla di avere dei flirt qui dentro, anzi vadano a quel paese tutti quelli che l'hanno avuto".

"I veri strateghi sono quelli che per far parlare hanno cercato di farsi delle storie d'amore, cosa che io in due mesi non ho mai fatto", ha aggiunto il finalista della sesta edizione del reality Mediaset.

Il dispiacere della protagonista del Grande Fratello Vip

Barù ha sparato ancora a zero contro Jessica quando ha criticato il suo continuo sottolineare di provenire da una famiglia nobile: "Basta con questa storia delle principesse".

"I veri nobili non hanno bisogno di dirlo in continuazione, la trovo una cosa burina e di marketing. Alla fine siamo tutti figli di giardinieri che hanno avuto rapporti con le contesse", si concludeva così lo sfogo di Gaetani che ha turbato molto la maggiore delle sorelle Selassié.

Se durante la puntata del 10 marzo ha commentato poco o nulla l'uscita del compagno d'avventura sulla sua vita, è qualche ora dopo che la ragazza si è lasciata prendere dallo sconforto nell'analizzare meglio cosa aveva sentito.

"Sono molto delusa, non penso di meritare le cose che ha detto. Per fortuna che mi vuole bene", ha sostenuto la giovane con le lacrime agli occhi mentre Delia cercava di consolarla.

Attesa per l'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip

Il dispiacere di Jessica era soprattutto per come è passata agli occhi del pubblico: "Sono sembrava una pazza che credeva in qualcosa di inesistente. Lui non prova nulla ma all'interno della capanna mi ha detto che ci saremmo visti fuori".

Nel commentare il confessionale di Barù, la maggiore delle sorelle Selassié ha chiarito che non intende più avere a che fare con lui: "Mi sono illusa ed è stato eccessivo nelle cose che ha detto su di me e sulla mia famiglia".

Presa dallo sconforto e dalla delusione, la ragazza ha criticato anche la scelta degli spettatori del Grande Fratello Vip di salvare il nobile in entrambi i televoti ai quali ha partecipato ieri sera.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, infatti, ha battuto prima Manila e poi Sophie con percentuali abbastanza schiaccianti (60% circa in ogni nomination), diventando il quarto finalista della sesta edizione.

"Con me ha chiuso", ha concluso Jessica nello sfogo notturno che i siti di Gossip stanno riportando venerdì 11 marzo, giorno successivo alla discussa semifinale del GF Vip 6.