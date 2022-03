Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 continua ad essere particolarmente frizzante per la coppia composta da Jessica e Barù.

Nella notte appena trascorsa, complice anche l'ennesima festa che i concorrenti hanno organizzato, la principessina ha cercato nuovamente di attirare l'attenzione di Barù e di strappargli un nuovo bacio ma, questa volta, lui l'ha rifiutata in una maniera decisamente plateale.

Jessica non nasconde il suo forte interesse nei confronti di Barù nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, Jessica all'interno della casa del GF Vip non nasconde il suo feeling e la sua simpatia speciale nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca.

I due trascorrono molto tempo insieme e si ritrovano spesso a scherzare e ridere quasi come se fossero una coppia.

Tuttavia, in queste settimane di permanenza nella casa di Cinecittà, Barù ha sempre messo in chiaro le cose: non vuole spingersi oltre nei confronti di Jessica e, soprattutto non vuole dare vita ad una storia d'amore sotto i riflettori del reality show Mediaset.

Tuttavia, la principessina Selassié sembra non volersi arrendere e continua imperterrita ad andare avanti per la sua strada.

Jessica prova ancora a baciare Barù ma lui si scansa (Video GF Vip)

Anche nella notte appena trascorsa, complice la festa organizzata in casa e qualche bicchiere di vino/spumante in più, Jessica ha cercato nuovamente di baciare Barù.

I due si trovavano in cucina: ad un certo punto Jessica, si è avvicinata in maniera "pericolosa" al suo amico speciale ed ha provato per l'ennesima volta a strappargli un bacio.

La reazione di Barù, però, non si è fatta attendere: a tratti imbarazzato, si è scansato ed ha così schivato il bacio della principessina.

Insomma trattasi dell'ennesimo rifiuto per la principessina che, ancora una volta, ha dovuto fare i conti con la reazione negativa da parte di Barù.

Ennesimo rifiuto per Jessica da parte di Barù al Grande Fratello Vip: storia al capolinea?

E così, ancora una volta, Barù resta fermo sulla sua posizione e continua a non sbilanciarsi e a non lasciarsi andare nei confronti di Jessica, neppure dopo una serata particolarmente movimentata come quella trascorsa all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

A questo punto, quindi, sembrerebbe proprio che Jessica debba mettersi l'anima in pace: mancano ormai pochi giorni alla finalissima di questa sesta edizione del reality show Mediaset e, sembra ormai difficile pensare che Barù si "possa concedere" alla principessina, anche se i fan social della coppia soprannominata "Jerù", sperano in un lieto fine.