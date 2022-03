Nella casa del Grande Fratello Vip il rapporto tra Jessica e Barù sembra ormai aver preso una brutta piega. Da quando lo chef toscano è entrato in casa, Jessica ha sin da subito dimostrato un interesse nei suoi confronti, tuttavia lui non ha mai ricambiato nessun sentimento che andasse oltre la stima e l'amicizia. Tra alti e bassi, confidenze e abbracci, il rapporto tra i due ha emozionato il pubblico da casa, convinti che tra i due stesse nascendo un qualcosa. A pochi passi dalla finale, questa magica amicizia, pare essere arrivata al capolinea e a parlarne è stata la stessa Jessica, poche ore fa, con Manila.

GF Vip Jessica confida a Manila di stare male per Barù

Nella giornata di ieri, Jessica e Barù hanno avuto un confronto al Grande Fratello Vip a seguito di alcuni dubbi dello chef toscano il quale, a pochi giorni dalla finale, vuole conoscere meglio i suoi coinquilini e capire chi ha davanti. Tuttavia, il dialogo tra i due ha lasciato strascichi di malumore nella principessa Selassiè, la quale si è svegliata stamattina molto pensierosa. La giovane donna ha trovato conforto in Manila e ha iniziato a parlare dicendo:” Non abbiamo discusso, nella vita le persone non si possono mettere in prova. O ti fidi o no. Mi sembra un po' un pretesto per allontanarsi, non l’ho offeso, ho detto che non ho capito il suo atteggiamento.

Capisco che non voglia fare spettacolo con i suoi sentimenti, però sta giocando con i miei di sentimenti.”

Questa riflessione sembra portare Jessica a considerare il pensiero di abbandonare l’amicizia con Barù e chiudere definitivamente ogni tipo di rapporto. Manila, la quale ha sempre dimostrato un bene smisurato per Jessi, le ha detto:” Ti prego, cerca di sorridere.

Se non ti va di chiarire, non farlo. Non c’è necessario bisogno di chiarire sempre, chi ti vuole bene lo sa cosa sei e chi sei. Io mi fermerei qui”.

Jessica si confronta con Barù

Tuttavia, la Selassiè ha deciso di fare di testa sua e ha deciso di confrontarsi nuovamente con Barù. La gieffina ha detto:” Ti volevo dire che mi dispiace, capisco che tu ci sia rimasto male per i miei modi, ma non mi è andato bene farmi il terzo grado per poi rimanere freddo e distaccato.

Questo tuo modo di fare mi sembra un pretesto per allontanarmi”. Barù, dopo aver ascoltato in silenzio la sua inquilina, ha detto:” Mi spiace perché è stato messo in dubbio il mio carattere, e questo mi ha ferito”. Jessica però non sembra convinta e ribatte:” Io con te non ho mai giocato, ti ho dato tanto affetto e io più volte non ho capito i tuoi modi di fare. Hai avuto atteggiamenti che mi hanno mandato in confusione alcune volte”. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, a questo punto, confessa di non essere d’accordo su alcune scelte fatte da Jessica e questo lo ha portato a distaccarsi da lei. La discussione è poi andata avanti, ma Barù ha mostrato segni di insofferenza e si è allontano per poi tornare e dire di essere interessato a lei e di volerle bene.

Ad ogni modo, Jessica non è sembrata intenzionata a concludere il discorso e non resta che attendere la semifinale del Grande Fratello Vip in onda questa sera su Canale 5, per conoscere gli ultimi sviluppi sull'amicizia dei due vipponi.