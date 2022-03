Nella casa del Grande Fratello Vip è sempre tempo di discussioni e litigi che spesso scoppiano per motivi futili. Questa volta ad accendere il battibecco sono stati i vestiti di Barù tolti da Lulù ancora bagnati dall'asciugatrice. Tra i due è nata una discussione e il nipote di Costantino della Gherardesca ha rimproverato la 'princess' di non stare attenta alle cose degli altri e di non occuparsi di niente in casa. Il battibecco è andato avanti a lungo e ad un certo punto è stata coinvolta anche Jessica. Lulù si è scagliata anche contro sua sorella, rea di non difenderla per correre dietro a Barù.

Lulù discute con Barù e accusa sua sorella Jessica

Nel corso della discussione, Lulù ha cercato di spiegare le sue ragioni, ma Barù ha continuato a riprenderla e ad un certo punto ha esclamato: "Vabbè ora piangi, e tutti ti vengono a consolare. Fai la vittima". Ad un certo punto, nella lite è stata coinvolta anche Jessica. Lulù l'ha accusata: "Devi fare sempre la leccona, neanche difendi tua sorella." E poi ancora ha continuato: "Non comando io se mi viene da piangere. Ma quale vittima". Nel corso della serata, poi, Lulù è riuscita a chiarirsi con Barù, ma nonostante ciò ha continuato a parlare con Manila e Sophie del rapporto che ha con sua sorella Jessica. La fidanzata di Manuel sente che il loro legame non è più quello di un tempo, che Jessica si è allontanata da lei proprio per colpa di Barù, per andargli sempre dietro.

Lulù delusa dal comportamento di sua sorella Jessica

Chiacchierando con Manila e Sophie, Lulù ha detto rivolgendosi a sua sorella Jessica che era presente: "Ma tu sei matta? Ma ti rendi conto che per leccare il culo ad un uomo fai queste cose?" Lulù rimprovera Jessica di essersi allontanata da lei in queste settimane e questo le dispiace molto.

Lulù ha dichiarato che sua sorella non l'abbraccia mai e che rispetto a prima ha un comportamento strano e diverso. La ragazza ha poi anche aggiunto che si è molto distaccata da lei e questo non è quello che ha insegnato loro la mamma. La fidanzata di Manuel ha detto che con Jessica sono sempre state unite, hanno fatto sempre tutto insieme ed ora invece si allontana da lei.

Lulù ha concluso dicendo che l'affetto che prova nei confronti di sua sorella è immutato, mentre lei non la cerca mai e anche in casa quando le serve un aiuto deve chiamarla cinque o sei volte prima che arrivi. Lulù ha continuato a ribadire nel corso della conversazione di essere molto dispiaciuta per questo. Le due sorelle riusciranno a chiarirsi? Non resta che aspettare la nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini per scoprire cosa accadrà a questo complicato rapporto familiare.