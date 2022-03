Quella che doveva essere una serata spensierata e di divertimento, si è trasformata in un piccolo "dramma" per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Lulù, infatti, si è disperata per un colpo in faccia che ha ricevuto per sbaglio da Soleil. La principessina ha pianto a lungo e ha minacciato di disertare la puntata di giovedì visto il gonfiore che le ha provocato la gomitata. Durante la notte, però, tutto è tornato alla normalità e Selassié ha abbracciato e scherzato con Sorge prima di andare a dormire.

Serata agitata al Grande Fratello Vip

Aperitivo, balli e leggerezza dovevano essere gli ingredienti del martedì sera dei protagonisti del Grande Fratello Vip.

Tra una danza scatenata e l'altra, però, è successa una cosa che ha completamente cambiato il clima all'interno della casa.

Mentre si trovavano tutti a bordo piscina, Soleil ha fatto un movimento improvviso che ha scatenato il dramma: Lulù ha ricevuto una gomitata in faccia ed è subito corsa via per andare a vedere il "danno" che le aveva causato.

Le telecamere del reality hanno ripreso la principessina in bagno e in preda alla totale disperazione. La giovane non c'ha visto più quando si è accorta che le stava uscendo sangue dalla bocca, ma il suo primo pensiero non è stato quello di tamponare la ferita.

Selassié, infatti, si è preoccupata soprattutto del suo aspetto, tant'è che ha Jessica ha ripetuto più volte che non avrebbe partecipato alla diretta di giovedì sera perché non si sentiva presentabile.

Lo sfogo tra le mura del Grande Fratello Vip

Quando la sorella maggiore l'ha raggiunta in bagno, Lulù ha iniziato a dire: "Mi ha colpita, mi ha fatto male".

"Io giovedì non posso essere in puntata, non verrò. Aiutami Jessy, ho il labbro che è diventato gigante. Non so che fare, mi esce sangue anche dal dente, vammi a prendere il ghiaccio", ha aggiunto la fidanzata di Manuel Bortuzzo in preda alla più totale disperazione nel vedersi con la bocca gonfia e il viso un po' trasformato rispetto al solito.

Il dramma di Lucrezia ha stoppato i festeggiamenti e anche la maggiore delle Selassié ha confermato ai compagni che la ferita c'era ma non era grave.

"Ha preso il colpo e ora si sta lavando per bene. Ora che mi danno il ghiaccio vado ad aiutarla, ha il labbro gigante", ha fatto sapere la concorrente del Grande Fratello Vip in merito alla reazione forse un po' sopra le righe che Lulù ha avuto per una gomitata ricevuta per errore.

Il chiarimento al Grande Fratello Vip

Nonostante le lacrime e la preoccupazione per come il suo labbro potrà diventare fino a giovedì sera (giorno in cui è prevista una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip), Lulù non se l'è mai presa con Soleil per quanto è accaduto.

Conscia del fatto che la gomitata che ha ricevuta è stata uno sbaglio, la principessina etiope si è mostrata in ansia per la faccia che avrà quando a guardarla saranno milioni di spettatori su Canale 5.

Tenendo moltissimo alla sua immagine, la finalista del reality Mediaset spera con tutta sé stessa che in poche ore tutto possa tornare come prima, a partire dalla sua bocca.

Poco prima di andare a dormire, poi, le telecamere del format Mediaset hanno ripreso un dolce abbraccio che Lulù e Soleil si sono scambiate all'interno della casa più spiata d'Italia.

Le ragazze hanno confermato con questo gesto di volersi molto bene, tant'è che poco dopo hanno anche scherzato su quello che è successo durante la festa.

"Se ti dai la botta anche dall'altra parte, è perfetto", ha detto l'italoamericana per cercare di risollevare il morale un po' basso della compagna d'avventura per una sua mossa involontaria che ha scatenato un piccolo dramma.