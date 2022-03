Nervi tesi nella Casa del Grande Fratello Vip tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Quest'ultima non ha digerito il fatto di essere stata nominata da Miriam e si è scagliata contro di lei dandole della vipera e della frustata del 'c...o'. Tutto è avvenuto durante la una pausa pubblicitaria, ma lo scontro tra le due potrebbe proseguire anche nelle prossime ore. Intanto, proprio Miriana è finita nuovamente al tele voto, questa volta con Davide e Jessica.

Miriana nomina Soleil, Sorge non la prende bene ed è scontro al Gf Vip

Mancano pochi giorni alla finale del Grande fratello Vip e gli animi nella Casa sono sempre più accesi.

In particolare, tra Soleil e Miriana si è riaccesa la tensione dopo le nomination palesi. Le due non sono mai andate d'accordo sin dall'inizio di questa avventura ma, nell'ultima diretta, avevano stabilito una sorta di tregua. Tregua che è durata pochissimi giorni. Miriana infatti, ha nominato Soleil nella puntata del 3 marzo e la 27enne non ha affatto gradito la cosa, scagliandosi contro l'ex di Non è la Rai durante la pubblicità.

Soleil contro Miriana: 'Sei una vipera'

Nel dettaglio, Miriana ha cercato di spiegare di aver fatto il nome di Soleil in quanto con gli altri concorrenti va d'accordo. In sostanza, non si fida del buonismo dell'italoamericana di questi ultimi giorni, visto che in passato Soleil l'ha sempre attaccata e non l'ha mai difesa, nemmeno quando era stata insultata da Katia Ricciarelli.

A Soleil non è proprio andata giù questa nomination e ha puntato il dito contro Miriana: "Sei una vipera", ha esordito, per poi continuare dicendole di essere volgare e tirando in ballo la sua età. "Quando arriverò alla tua età mi auguro di essere più matura". Non solo, le ha dato della persona insopportabile, invitandola a stare zitta.

"Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia?" ha continuato Soleil.

Soleil senza freni contro Miriana: 'Frustrata del c...o'

Insomma, al Gf Vip Soleil é una furia contro Miriana. L'italoamericana non si è fermata ed ha continuato ad inveire contro Trevisan: "Frustrata del c...o", ha sbottato, per poi darle ancora una volta della vipera.

Uno scontro durissimo quello tra Sorge e Trevisan, che certamente proseguirà anche nelle prossime ore. Dopo la diretta Soleil, confidandosi con Manila e Delia, ha dichiarato come, secondo lei, molti dei concorrenti siano disposti a tutto pur di arrivare in finale, Miriana compresa. Intanto, proprio Trevisan si ritrova nuovamente al tele voto questa volta con Davide e Jessica. Riuscirà a salvarsi anche questa volta? Per scoprirlo non resta che attendere la prossima diretta del Gf Vip in onda lunedì 7 marzo in prima serata su Canale 5.