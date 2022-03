Ieri, lunedì 7 marzo 2022, è andato in onda su canale 5 un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. La puntata di ieri è stata ricca di colpi di scena, come la prima eliminazione che ha visto coinvolta Miriana Trevisan. Successivamente è stato aperto un secondo televoto dove il più votato andava in finale, mentre il vip meno votato doveva abbandonare la casa. Ad andare a questo nuovo confronto sono stati Davide e Soleil. Ad avere la peggio è stata la influncer Soleil, ritrovandosi costretta a lasciare la casa, a pochi passi dalla finale. L'eliminazione della Sorge ha creato non poco sgomento sia fuori che dentro il programma, tra cui lo stupore di Dayane Mello, la quale ha tuonato contro il programma.

GF Vip la reazione di Dayane all'eliminazione di Soleil

Il Grande Fratello Vip riserva sempre grandi sorprese e ieri sera Davide, dopo aver sconfitto Soleil al televoto, è diventato il terzo finalista. Questo colpo di scena ha lasciato tutti perplessi sia dentro che fuori la casa di Cinecittà, compresa anche Dayane Mello. Dayane, molto amica della Sorge, si è scagliata duramente contro la produzione, arrivando a dire anche che il televoto era truccato. Durante una diretta Instagram la Mello ha confessato:” Sono tutte delle truffe, si ragazzi dico che è proprio truccato. Perché tutto il Brasile stava votando per me e durante il televoto flash si è bloccato tutto da un momento all’altro. Ma dai, io mica sono nata ieri.

Sappiamo già come finisce questo programma, loro sanno già chi deve vincere. Noi continuiamo a votare, a non perdere la speranza ma è tutta rotta questa roba qua”.

Manila Nazzaro sconvolta dal risultato del televoto e fa la sua previsione per i cinque finalisti

A rimanere sconvolta per l’eliminazione di Soleil è stata anche Manila, la quale ha sempre detto di immaginarsi la influencer in finale.

Dopo la puntata, l’ex Miss Italia ha rivelato di essere sconvolta per l’esito del televoto e di non immaginare la sua permanenza in casa senza Soleil. La bionda conduttrice ha poi aggiunto: ”Io ero convinta che vincesse lei, non avrei mai pensato uscisse perché per noi era la più forte, quella che già vedevi in finale. È stata un grande personaggio qui dentro e fuori è qualcosa di pazzesco.

Io volevo solo farle un favore mandandola al televoto perché ero sicura diventasse finalista, lei è guerriera e giocatrice, non l’ho fatto per strategia”.

A questo punto, Manila ha poi fatto la previsione su chi saranno i cinque finalisti, e ha detto: ”Io non arriverò in finale, sono al televoto contro Barù e lui ha creato tante dinamiche ed è forte anche per la storia con Jessica. Poi secondo me uscirà Giucas dopo di me e i finalisti saranno Davide, Lulù, Delia, Jessica e Barù”.