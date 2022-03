Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello Vip, e oramai ogni parola o atteggiamento può creare un malinteso e sfociare in un pesante litigio. Questo è avvenuto il 3 marzo, dopo le nomination e durante la pubblicità tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge le quali se ne sono dette di santa ragione.

GF Vip scontro durante la pubblicità tra Soleil e Miriana

Tutto è iniziato durante le nomination del Grande Fratello Vip, dove Miriana nomina Soleil dicendo: ”Non credo nella Soleil di oggi e nel suo buonismo. Per sei mesi mi ha fatto male, ha difeso Katia anche quando era indifendibile e mi ha offeso e parlato male per tutti questi mesi”.

Soleil, lì per lì non ha detto molto, ha solo spiegato che il suo atteggiamento era una risposta al veleno sputato da Trevisan.

Tuttavia, dopo le nomination, i vipponi sono tornati in salotto e Alfonso ha mandato la pubblicità, lasciando gli inquilini da soli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha perso tempo, e si è immediatamente scagliata contro l’ex moglie di Pago, dicendo: ”Non so quanti anni hai, forse hai l’età di mia madre, ma rilassati un pò perché hai una certa età e dovresti essere un pò più matura”. A questo punto Trevisan ha deciso di replicare dicendo che in sei mesi Sorge ha fatto del male a persone molto buone, concorrenti che sono entrati in casa con il sorriso e lei li ha fatti piangere parlando male.

Ad ogni modo gli animi tra le due donne non si sono placati e Soleil ha continuato dicendo: ”Anche tu mi hai fatto piangere tante volte e hai usato brutte parole con me. Non te le ricordi perché non ricordi ciò che dici perché parli a vanvera. Per fortuna tutti si accorgono di come sei, anche da fuori, tanto che sono venuti ad urlarti di smetterla di parlare male di me”.

La showgirl ha poi rivelato: ”Sono venuti anche da fuori ad urlare cose spiacevoli su di te, ma ho evitato di dirtele per non ferirti”.

L’ex volto di Uomini e Donne ha continuato ad insultare pesantemente Miriana dicendo:” Tu sei una vipera, sei incattivita e ora ti sfoghi su di me. Devi smetterla perché sei volgare. Mi auguro di essere più matura di te quando avrò i tuoi anni.

Ti nascondi l’età perché vorresti sembrare più giovane, ma non è cosi. Sei frustratissima ad accanirti con una ragazza che potrebbe essere tua figlia, vergognati”. Miriana ha poi concluso dicendo di non vergognarsi della sua età e di non nascondersi dietro nulla e di essere fiera per ciò che è.

Manila delusa dall'atteggiamento di Miriana

Sempre nella puntata del 3 marzo del Grande Fratello Vip, a sorpresa i concorrenti hanno scoperto di una seconda eliminazione e di un televoto flash. Immediatamente inizia la reazione a catena e Miriana si ritrova davanti ad una scelta: salvare Sophie o Manila. Titubante, poiché legata ad entrambe, decide di salvare Manila.

Tuttavia, Nazzaro si va a sfogare con Davide, dicendo:” Non mi salva nessuno, neanche Miriana voleva farlo, esitava.

Questo mi ha lasciato un pò scossa e Miriana mi ha un pò spiazzato. Quando eravamo a fare la catena di salvataggio, lei era indecisa e ci sono rimasta male perché non sapeva chi scegliere tra me e Sophie. Ci sono rimasta male, è assurdo e non doveva nemmeno pensarci. Non c’è paragone tra il mio rapporto e quello con Sophie”.

Non resta dunque che aspettare le prossime puntate per scoprire se, ad un passo dalla finale, anche il rapporto tra Nazzaro e Trevisan è definitivamente compromesso.