A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, i sondaggi danno Miriana Trevisan e Davide Silvestri a rischio uscita. Tra i due gieffini ci sarebbe un testa a testa, mentre l'altra nominata, Jessica, sarebbe praticamente già salva. Nulla è ancora certo e quindi bisognerà attendere la messa in onda della nuova puntata prevista per oggi 7 marzo in prima serata su Canale 5.

Jessica dovrebbe essere la preferita dal pubblico del Gf Vip

Al tele voto di questa settimana ci sono tre concorrenti molto forti e l'esito della votazione è ancora incerto. I tre gieffini a rischio eliminazione ad un passo dalla finale del Gf Vip sono infatti Miriana Trevisan, Davide Silvestri e Jessica Selassiè.

Per quest'ultima, le cose sembrano volgere per il meglio: i sondaggi apparsi in queste ore in rete la vedono salva. La principessa etiope sarebbe particolarmente amata dal pubblico, che l'avrebbe votata come preferita raggiungendo una percentuale al di sopra del 50%. Anche questa settimana, il tele voto è in positivo e quindi i telespettatori del Gf Vip sono chiamati a decidere chi salvare tra i tre concorrenti in nomination.

Davide Silvestri rischia di uscire nella puntata del 7 marzo

Se Jessica sembra essere e praticamente salva, per Miriana Trevisan e Davide Silvestri tutto è ancora da decidere. Tra loro c'è un testa a testa. Le percentuali sono molto vicine e, stando proprio alle ultimissime indiscrezioni riportate da Biccy.it, potrebbe essere Davide ad avere la peggio.

Comunque sia, di certo in questa nuova puntata, il Gf Vip perderà uno dei concorrenti più validi. Che si tratti di Davide o Miriana. Proprio Davide, parlando della sua possibile uscita, in queste ultime ore non ha disdegnato di attaccare ancora Lulù, rea di averlo nominato in queste ultime puntate. Tra loro è in atto una guerra senza esclusione di colpi, tanto che anche Lucrezia si è augurata che sia proprio Davide ad essere eliminato: "Spero che se ne vada a casa perché mi ha rotto le p...e!".

Sembra piuttosto chiaro il suo pensiero.

Anticipazioni 7 marzo: Miriana a rischio, seconda eliminazione e terzo finalista

Anche Miriana Trevisan, altra grande protagonista di questo Grande fratello Vip, rischia di dover abbandonare il gioco ad un passo dalla finale. Le percentuali al momento sono molto vicine a quelle di Davide.

Comunque sia, ad aspettarla fuori, se mai dovesse uscire, ci sarà Biagio D'Anelli. Nella diretta del 7 marzo, ci sarà anche una seconda eliminazione. Molto probabilmente ci sarà una catena di salvataggio al termine della quale due o più concorrenti finiranno ad un tele voto flash. Stando alle ultime anticipazioni, ad una settimana dalla fine del reality, verrà decretato anche il terzo finalista di questa interminabile sesta edizione.