Sono ormai settimane che si susseguono le voci di una rottura tra Hande Ercel e Kerem Bursin, i due attori turchi che interpretano rispettivamente Eda e Serkan, attori protagonisti di Love is in the air. E se nella trama della soap i due sono innamorati e felici sul procinto di diventare genitori per la seconda volta, a quanto pare nella vita reale il filo rosso che li univa si è davvero spezzato. Momentaneamente non sono giunte conferme ma neanche smentite sulla rottura da parte dei diretti interessati, ma l'ultimo gesto social di Hande lascia pochi dubbi.

Relazione al capolinea per i volti di Eda e Serkan?

I più attenti fan della coppia nata sul set di Love is in the air non hanno potuto notare che negli ultimi giorni sul profilo Instagram di Hande qualcosa è cambiato. La bellissima attrice ha smesso di seguire Kerem e in più sono sparite tutte le foto in cui era protagonista con colui che fino a poco tempo fa era il suo fidanzato. Ai tempi di oggi, tale azione pare essere la conferma neanche troppo indiretta della rottura effettiva.

I motivi che avrebbero condotto la relazione tra i due al capolinea non sono mai stati resi noti ma i giornali di cronaca rosa di Istanbul hanno ipotizzato che dietro le incomprensioni ci possano essere motivi legati alla carriera.

Pare che Hande non abbia gradito la scelta del suo (ex) fidanzato di accettare un progetto per la Disney, che avrebbe causato in lei una eccessiva gelosia. Il condizionale è d'obbligo ma sta di fatto che le voci di crisi hanno gettato nello sconforto i fan della coppia.

L'amore tra Eda e Serkan

Solo qualche mese fa, esattamente settembre scorso, Kerem Bursin ospite di Verissimo, aveva parlato della bella interprete di Eda come di una compagna eccezionale.

I due apparivano affiatati dopo che la scintilla era scoccata sul set della soap, tanto che a fine dello scorso anno dopo aver contratto il Covid, i due fidanzati avevano deciso di passare la quarantena insieme. Le foto sui social e le rispettive dediche lasciavano intendere una grande complicità ed un forte amore.

Seguitissimi sui social, Kerem e Hande con il loro amore avevano fatto sognare tutti i telespettatori che erano rimasti conquistati prima da loro come attori e poi come persone.

Adesso, dopo questo gesto plateale, non resta che attendere le dichiarazioni ufficiali di entrambi, sempre che non decidano di continuare a mantenere il silenzio sulla questione. Chiaramente la fine di una relazione è sempre difficile da gestire e ancor di più per i personaggi pubblici, visto che i fan continuano a chiedere spiegazioni.