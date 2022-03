L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore prosegue con successo su Rai 1 e le anticipazioni delle nuove puntate previste nella settimana 7-11 marzo 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Stefania che, questa settimana, si ritroverà a fare i conti con una amara scoperta che la lascerà a dir poco sconvolta. Occhi puntati anche su Vittorio Conti, che si ritroverà a dover presentare Dante Romagnoli come nuovo socio a tutti gli effetti.

Stefania indaga sul conto di suo padre: anticipazioni Il Paradiso 6 all'11 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al prossimo 11 marzo 2022 rivelano che al negozio sono in arrivo delle giornate a dir poco frenetiche, in cui bisognerà lanciare al meglio la nuova collezione. Così, per gestire al meglio questo evento, si deciderà di puntare su un nome di spicco della tv italiana: l'annunciatrice Rosanna Vaudetti, che sarà protagonista di questa sfilata.

Tuttavia, ci sarà qualcuno che proprio non riuscirà a partecipare a questo evento in maniera del tutto spensierata. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore fino all'11 marzo rivelano che Stefania comincerà ad avere dei seri dubbi sul conto del padre Ezio, arrivando a sospettare che possa avere un'amante.

Stefania resta sconvolta dalle bugie di Gloria e così scopre la verità

Stefania è convinta che c'è un'altra donna nella vita del padre, motivo per il quale l'uomo starebbe rischiando di mandare all'aria quel progetto di vita che sta costruendo insieme a Veronica. Ebbene, Stefania deciderà di indagare fino a quando non si renderà conto che questa possibile amante è Gloria, la sua capocommessa.

Il colpo di scena di queste nuove puntate della soap opera arriverà nel momento in cui Gloria e Stefania si ritroveranno "faccia a faccia". Per le due donne arriverà il momento della resa dei conti finale e le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Stefania scoprirà, in questa circostanza, la verità su Gloria e sul fatto che sia proprio lei sua mamma.

Un durissimo colpo per la giovane Venere del Paradiso che, a questo punto, verrà a conoscenza di tutte le bugie che le sono state raccontate in questi anni, sia da sua mamma Gloria ma anche da Ezio.

Vittorio in guerra con Dante: anticipazioni Il Paradiso 6 fino all'11 marzo

E poi, ancora, le anticipazioni de Il paradiso delle signore 6 fino all'11 marzo 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Vittorio Conti. Dopo che Umberto ha ceduto le sue quote del magazzino a Dante Romagnoli, ecco che Vittorio si ritroverà a dover presentarlo come nuovo socio.

Il clima tra i due, però, non sarà affatto dei migliori e fin dal primo momento ci sarà uno scontro che li metterà l'uno contro l'altro.