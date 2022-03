Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate in programma dal 4 all'8 aprile 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Gloria e Stefania: tra le due, infatti, tornerà di nuovo il sereno dopo un periodo di profonda crisi, che le ha portate ad essere distanti e sul piede di guerra.

Intanto per Gemma arriverà una brutta notizia da affrontare: Marco, infatti, deciderà di chiudere definitivamente la loro relazione sentimentale.

Stefania perdona sua madre Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 4-8 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, in programma nel corso della settimana 4-8 aprile 2022, rivelano che Stefania si ritroverà a passare un momento molto delicato della sua vita.

La ragazza ha vissuto un momento di passione con Marco che sembra averla aiutata a far chiarezza su ciò che sente nei confronti del ragazzo.

Ecco perché Stefania vivrà un periodo di grande crisi personale, dato che non sa come gestire la situazione e ne approfitterà per parlarne con sua madre.

Ebbene sì, tra Gloria e Stefania ci sarà un netto riavvicinamento e questa volta, la giovane venere del Paradiso si mostrerà pronta a perdonare la sua mamma e ad accettare i suoi consigli.

Gloria si rivelerà una perfetta spalla per sua figlia in questo momento così delicato e saprà darle i consigli giusti per affrontare la situazione che la vede coinvolta con Marco e la sua sorellastra Gemma.

Marco decide di chiudere con Gemma

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino all'8 aprile, rivelano che Gloria sarà a dir poco entusiasta di questa ritrovata felicità con sua figlia e di aver ottenuto il perdono.

Ecco perché ne parlerà subito con Ezio: una situazione che renderà tutti più sereni, eccetto Veronica, preoccupata da questa ritrovata stabilità familiare tra i Colombo.

Ma non è finita qui, perché gli spoiler delle prossime puntate della soap opera di Rai 1, rivelano che Adelaide deciderà di organizzare una cena speciale con la famiglia Colombo, ma senza interpellare Marco, che scoprirà tutto a "fatto compiuto".

La situazione per il ragazzo diventerà a dir poco insostenibile, al punto che deciderà di confessare apertamente a Gemma di non amarla più e quindi di voler chiudere la loro relazione. In questo modo, quindi, Gemma farà i conti con questa "doccia gelata", che la lascerà senza parole.

Adelaide mette alle strette Flora: anticipazioni Il Paradiso 6 all'8 aprile

Spazio poi alle vicende di Adelaide: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino all'8 aprile 2022, rivelano che la contessa comincerà ad avere dei sospetti sul conto di Umberto e Flora.

La donna ha capito che c'è qualcosa di non detto in questo rapporto e che i due starebbero tramando alle sue spalle.

Per questo motivo, quindi, deciderà di affrontare Flora e le farà credere di essere a conoscenza di tutta la verità su quello che sta succedendo, mettendo così alle strette la stilista che sarà costretta a rivolgersi ad Umberto.