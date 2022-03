A Il Paradiso delle Signore 6, lunedì 28 marzo inizierà una settimana molto coinvolgente per il pubblico della soap in onda su Rai 1. Secondo le anticipazioni della puntata numero 136, Gemma (Gaia Bavaro) deciderà di tenere per sé lo scontro tra lei e Stefania (Grace Ambrose) e non ne parlerà in casa Colombo. Nel frattempo Ludovica (Giulia Arena) parlerà con Marcello (Pietro Masotti) di Flavia (Magdalena Grochowska) e del fatto che non si è ancora arresa all'idea della loro relazione, mentre Stefania rivelerà a Marco (Moisé Curia) che Gemma sa del suo soggiorno alla villa.

Salvatore (Emanuel Caserio) continuerà a progettare il uso futuro con Anna (Giulia Vecchio), mentre Dante (Luca Bastianello) porterà avanti il suo piano contro Vittorio (Alessandro Tersigni), ma nello stesso tempo si avvicinerà molto a Beatrice (Caterina Bertone).

Gemma terrà Ezio e Veronica all'oscuro del suo scontro con Stefania

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 28 marzo metterà in primo piano le reazioni di Gemma e Stefania dopo lo scontro. La figlia di Veronica non riuscirà a perdonare la sorellastra per averle mentito sul soggiorno a Villa Guarnieri con il suo fidanzato e non le darà modo di spiegarsi, ma deciderà di non parlare in famiglia di quanto accaduto, evitando di creare ulteriori tensioni e peggiorare la situazione già delicata.

Stefania, invece, si rivolgerà ancora una volta a Marco e gli confiderà che la sua fidanzata sa che l'ha aiutata a rifugiarsi nella villa durante la sua assenza da casa e che non l'ha presa affatto bene. Intanto Salvatore continuerà a pensare a una sua possibile vita futura lontana da Milano.

Ancora tensioni per Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 28 marzo rivelano che ci sarà spazio anche per Ludovica. Dopo un breve periodo di serenità, la signorina Brancia tornerà a scontrarsi con sua madre a causa della relazione con Marcello e si renderà conto che non potrà più tenerlo all'oscuro di tutto.

Ludovica parlerà con il fidanzato e gli spiegherà che Flavia non si è ancora rassegnata all'idea di loro due insieme. Dopo aver saputo dei pettegolezzi su sua figlia, infatti, Flavia non tollererà più l'idea di saperla con Barbieri.

Dante continuerà a tramare contro Vittorio: anticipazioni puntata di lunedì 28 marzo

Secondo le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 della puntata di lunedì 28 marzo, Dante continuerà a tramare alle spalle del suo ex rivale in amore Vittorio. Romagnoli, infatti, sarà sempre più convinto che colpire il dottor Conti sia una strategia vincente. Nel frattempo Beatrice continuerà a frequentare Dante e con il tempo si sentirà sempre più legata all'imprenditore italo americano.