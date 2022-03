Il Paradiso 6 si sta ormai avviando verso la conclusione, prevista per il 29 aprile, ed il finale della stagione in corso si preannuncia ricco di suspense e colpi di scena.

In particolare, tra i protagonisti indiscussi continuano ad esserci Roberto Farnesi, Vanessa Gravina e Lucrezia Massari, rispettivamente interpreti dei personaggi di Umberto Guarnieri, Adelaide di Sant’Erasmo e Flora Gentile Ravasi, coinvolti in un triangolo amoroso.

Il Paradiso delle Signore 6, finale: Flora è innamorata di Umberto Guarnieri

Durante la fuga della contessa Adelaide, Umberto e Flora hanno trascorso una notte di passione insieme.

Tuttavia, al rientro della contessa a Milano, Umberto ha scelto di troncare sul nascere qualsiasi tipo di coinvolgimento sentimentale con la giovane stilista del Paradiso delle Signore.

Flora non reagisce bene a questa notizia e inizia ad essere gelosa del rapporto di forte complicità che vi è tra il Commendatore e la Contessa.

In particolare, nella puntata 132, andata in onda martedì 22 marzo, vediamo Flora sempre più insofferente nei confronti di Umberto, che ne ignora le ragioni.

La ragazza, infatti, si è innamorata di lui e lo confesserà alla sua amica Ludovica Brancia di Montalto, secondo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso 6 che verranno trasmesse dal 28 marzo al 1 aprile.

La misteriosa lettera che Flora ha ricevuto dal Grand Hotel di Roma, potrebbe essere del suo ex amante?

Il particolare che ha suscitato più clamore nella puntata 132 però è una misteriosa lettera ricevuta da Flora.

Inizialmente, la giovane stilista dice ad Umberto, in Villa Guarnieri, che il mittente sia una sua amica di New York di nome Jane.

Tuttavia, in seguito scopriamo, nell’atelier del Paradiso, che il mittente è un altro.

Infatti Maria Puglisi, per sbaglio, raccoglie da terra la lettera scritta in inglese, caduta a Flora; quest’ultima, per placare la curiosità di Agnese e Maria, si appresta a rivelare che l’autore è Ron, un suo amico regista di New York che l’ha invitata a raggiungerlo a Roma.

Nella missiva leggiamo, tradotto in italiano: ”Sono a Roma per il mio ultimo spettacolo. Starò qui fino alla fine del mese, amerei incontrarti. Sto soggiornando al Grand Hotel, puoi chiamarmi lì. Spero di vederti di nuovo”.

Nella puntata 48 di questa stagione, Flora aveva confessato a Vittorio Conti di aver vissuto una delusione amorosa che l’aveva particolarmente segnata. L’uomo in questione aveva vent’anni in più di lei, si chiamava proprio Ron, era un regista teatrale e lei era la sua Musa. Il bacio scambiato dietro le quinte, è stato per Flora uno dei momenti più belli della sua vita, ammette la giovane stilista.

Ron le aveva promesso che avrebbe lasciato la moglie, cosa che non fece, e Flora, vedendo la complicità che c’era tra i due, decise così di troncare ogni rapporto.

Non resta che da chiedersi se il misterioso Ron che le ha scritto adesso sia lo stesso con cui Flora aveva avuto una relazione a New York e come la giovane stilista si comporterà nei suoi confronti e in quelli di Umberto.

Il triangolo Umberto - Adelaide - Flora nel finale di stagione de Il Paradiso 6

In un’intervista rilasciata a Simona Ventura e Paola Perego nel talk show ‘Citofonare Rai 2’, Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri) ha fatto una dichiarazione riguardo al triangolo che lo vede coinvolto insieme con Adelaide e Flora:

“Sicuramente questo triangolo riserverà delle grandissime sorprese, sorpresone entro maggio”.

Senza ombra di dubbio, quindi, non mancheranno i colpi di scena che vedranno come protagonista Umberto Guarnieri, il quale, nel finale di stagione de Il Paradiso 6, si troverà a fare i conti con una notizia del tutto inaspettata.