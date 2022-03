Manca veramente poco al finale de Il Paradiso delle Signore 6. Proprio in vista della conclusione, si avvicendano in rete gli spoiler e i rumor su ciò che accadrà o potrebbe accadere negli ultimi episodi della soap di Rai 1. Uno dei personaggi più volte menzionati sui siti e nelle testate giornalistiche online è Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio. Le anticipazioni che circolano attualmente su internet parlano del ritorno a Milano della figlia di Umberto per dare supporto al marito e mediare con Dante Romagnoli, il quale sta cercando di rovinare gli affari del grande magazzino.

Tuttavia, l'interprete di Marta, Gloria Radulescu, non ha mai confermato il suo ritorno. Dunque, si tratta soltanto di voci oppure sono gli indizi di un colpo di scena che arriverà prima del finale?

Gli indizi a favore del ritorno di Marta ne Il Paradiso delle signore 6: le dichiarazioni di Radulescu e Bastianello

Il personaggio interpretato da Gloria Radulescu ha appassionato tanti fan de Il Paradiso delle signore per la coinvolgente storia d’amore con Vittorio Conti, l'uomo che ha sposato e dal quale ha scelto anche di allontanarsi alla fine della quinta stagione. Marta, infatti, ha dato priorità alla carriera ed è partita per gli Stati Uniti. Adesso che si avvicina il finale di stagione ci si chiede: tornerà oppure no?

La possibilità che la risposta sia un sì è sempre rimasta viva, specialmente dopo le dichiarazioni fatte dall'attrice alcuni mesi fa. "C’è una porta socchiusa. Magari nella prossima stagione potrà andare e venire come vuole..", ha ammesso l'interprete, lasciando intendere che Marta potrebbe tornare. Successivamente le dichiarazioni ambigue dell'attrice hanno trovato conferma in quelle rilasciate dall’attore Luca Bastianello, il volto di Dante Romagnoli, tornato nella soap di Rai 1 all'inizio del 2022.

"Il mio personaggio vuole vendicarsi. Si creerà un triangolo amoroso tra lui, Marta e Vittorio", ha dichiarato l'attore in un'intervista rilasciata contestualmente al suo rientro nella fiction.

Il ritorno di Marta prima del finale de Il Paradiso delle signore 6 potrebbe avvenire grazie ad Umberto

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 attualmente in onda su Rai 1 Dante sta cercando in tutti i modi di rovinare Vittorio.

L'uomo sta continuando a tramare alle spalle di Conti. Dopo aver ricattato Umberto per ottenere le quote del grande magazzino, il suo obiettivo è mettere in cattiva luce Vittorio agli occhi sia delle Veneri che delle clienti. Con l'aiuto della cugina Fiorenza (Greta Oldoni), l'imprenditore statunitense sta tentando di mandare in fallimento il Paradiso. Il commendatore Guarnieri, però, ha già messo le cose in chiaro: non ha intenzione di mettersi da parte e farà di tutto per ostacolarlo. A questo punto potrebbe concretizzarsi il ritorno di Marta. Umberto, infatti, potrebbe decidere di rivolgersi alla figlia, la quale accetterebbe di tornare per il bene del marito e del grande magazzino. La giovane conosce bene il suo ex amante e potrebbe avere qualche asso nella manica che le permetterà di fermarlo.

Gloria Radulescu tace sul suo possibile ritorno ne Il Paradiso delle signore 6

Sul web sono frequenti le voci che confermano il ritorno di Marta Guarnieri prima del finale di stagione della soap. Alcune anticipazioni presenti in rete da svariate settimane rivelano che Dante si rivelerà un uomo pericoloso. Come aveva dichiarato il suo interprete, Luca Bastianello, il personaggio mostrerà il suo lato peggiore. L'ipotesi più volte riportata su alcuni siti vede nel ritorno di Marta l'unica speranza per salvare Vittorio e Il Paradiso delle signore dalle macchinazioni di Romagnoli. Sarà così? Il dubbio che possa anche non accadere resta, considerato il silenzio di Gloria Radulescu, interprete di Marta.

Meno di due mesi separano i telespettatori dall'ultima puntata (in onda su Rai 1 il 29 aprile), ma l'attrice romana non ha mai dato sui social alcun indizio sul suo ritorno. Non resta che attendere di vedere, prima della pausa estiva, se avverrà o meno il colpo di scena.