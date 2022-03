Il finale de Il Paradiso delle Signore 6 è ormai alle porte e promette grandi colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti che, in queste ultime puntate della sesta stagione, si ritroverà ad avere a che fare con il nuovo nemico, pronto a tutto pur di arrivare al potere.

Trattasi del perfido e astuto Dante Romagnoli, il quale dimostrerà di voler punire il suo nemico Vittorio e di poter arrivare alla conquista totale del suo negozio. Ecco perché, nel gran finale, Marta potrebbe ritornare in città proprio per salvare suo marito dal fallimento.

Vittorio Conti e Dante in guerra nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, Dante continua a dimostrare di essere particolarmente spietato e deciso nel realizzare tutti i suoi obiettivi professionali.

In queste puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse in tv, Dante è riuscito a realizzare la prima parte del suo progetto: ottenere le quote per la gestione del grande magazzino di Vittorio Conti.

Attraverso un infido ricatto, Dante ha messo alle strette Umberto Guarnieri, il quale gli ha ceduto le sue quote del negozio. Da questo momento in poi, quindi, Romagnoli è a tutti gli effetti socio al 50% del Paradiso assieme a Vittorio Conti.

Dante Romagnoli potrebbe portare Vittorio al fallimento nel finale de Il Paradiso 6

Ma non è finita qui, perché il vero scopo di Dante è quello di riuscire a raggiungere il pieno potere sul negozio e quindi riuscire ad ottenere la gestione completa del Paradiso, sottraendola così a Vittorio Conti e costringendo il suo rivale al fallimento.

Per Vittorio, quindi, non sarà per niente facile riuscire a gestire il nuovo "nemico" e dovrà stare molto attento a non compiere passi falsi, dato che rischierebbe di trovarsi di punto in bianco, vicino all'orlo del fallimento generale.

Ecco perché per il gran finale de Il Paradiso delle signore 6, non si esclude che possa esserci il clamoroso ritorno in scena di Marta Guarnieri.

Marta Guarnieri potrebbe tornare nel finale de Il Paradiso 6 e ricattare Dante

La donna, potrebbe essere messa al corrente da suo padre Umberto su quello che sta accadendo al grande magazzino e, a quel punto potrebbe decidere di rientrare subito in città.

Marta, infatti, alla luce del rapporto sentimentale che ha avuto con Dante Romagnoli, potrebbe essere l'unica in grado di metterlo alle strette, ricattandolo per un "segreto" di cui solo lei sarebbe a conoscenza.

Di conseguenza con il possibile ritorno di Marta in città, Vittorio verrebbe salvato dal fallimento proprio da sua moglie e, in questo modo, eviterebbe di dover cedere completamente il suo amato Paradiso delle signore, nelle mani del perfido Romagnoli.