I telespettatori e fan de Il Paradiso delle Signore 6 attendono con trepidazione di vedere il gran finale di questa fortunatissima stagione che continua a riscuotere grande successo nel daytime pomeridiano di Rai 1.

I riflettori saranno puntati in primis sulle vicende di Vittorio Conti che si ritroverà ad affrontare il pericoloso Dante Romagnoli, sempre più fuori controllo pur di riuscire ad arrivare ai suoi obiettivi.

E, a tal proposito, potrebbe verificarsi un ritorno in scena di Marta Guarnieri anche se, la moglie di Conti, potrebbe portare con se una spiacevole notizia per suo marito.

Dante vuole mettere 'ko' Vittorio Conti nel finale de Il paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma su Rai 1 durante le fasi conclusivi di questa stagione, rivelano che Vittorio Conti dovrà stare ben attento al nemico Dante.

Il perfido Romagnoli, infatti, continuerà a mettere in atto la sua strategia e avrà come obiettivo primario quello di mettere in cattiva luce Conti e portarlo, lentamente, alla rovina.

Insomma Dante vuole mettere alle strette e in cattiva luce il suo "nemico" Vittorio Conti e dimostrerà di non farsi scrupoli pur di riuscire ad arrivare a quelli che sono i suoi obiettivi.

Marta potrebbe tornare da Vittorio Conti per salvarlo da Dante

Ecco perché la minaccia di Dante si farà sempre più preoccupante in vista di questo finale della sesta stagione de Il Paradiso e delle signore e potrebbe spingere Marta a rimettere piede in città.

La moglie di Vittorio Conti, infatti, potrebbe essere informata da suo padre Umberto ma anche dalla zia Adelaide, su quello che sta accadendo al grande magazzino e sul pericolo che sta affrontando Vittorio Conti, il quale potrebbe ritrovarsi a dover rinunciare per sempre al suo amato Paradiso.

Ecco allora che Marta Guarnieri potrebbe decidere di riaffacciarsi di nuovo in città dopo un lungo periodo di assenza, pronta a rimettersi in gioco per cercare di far ragionare Dante Romagnoli e provare così a sedare la sua sete di vendetta nei confronti del marito.

Ma non è finita qui, perché Marta potrebbe dare anche una giustificazione a questo suo periodo di assenza in città per così tanto tempo.

Marta potrebbe confessare di avere un altro uomo nel finale de Il Paradiso delle signore 6

La donna ha scelto di trasferirsi in America per motivi di lavoro e per inseguire il suo sogno ma, non si esclude che si sia creata anche una nuova vita.

Del resto, prima della partenza, lei e Vittorio avevano scelto di mettere in stand-by il loro matrimonio, che stava mostrando crepe da tutte le parti.

Ecco allora che in questo finale de Il Paradiso delle signore 6 potrebbe arrivare l'ennesima doccia gelata per Vittorio Conti, il quale potrebbe scoprire che sua moglie ha un altro fidanzato e quindi che ha voltato pagina durante il soggiorno in America.