Il Paradiso delle Signore, la soap opera italiana dell'ammiraglia Rai, continua a riscuotere record di ascolti e consensi da parte del pubblico. Il grande magazzino aprirà le porte ad una nuova settimana di programmazione con trame ricche di colpi di scena per i nostri protagonisti che dovranno fronteggiare situazioni difficili. Nella seconda puntata settimanale de il paradiso delle signore (da lunedì 21 marzo a venerdì 25 marzo) che andrà in onda martedì 22 marzo, Flavia lascerà Milano per recarsi da suo marito a Napoli per risolvere una questione economica importante, mentre Ludovica e Marcello riusciranno a godersi alcuni giorni di libertà e intimità in assenza della Brancia di Montalto.

Nel contempo Gloria parlerà con il suo ex marito spronandolo ad avvicinarsi alla loro figlia Stefania per ricucire il loro bellissimo rapporto, prima che la verità fosse stata svelata. Infine Umberto sarà provato per l'atteggiamento della stilista nei suoi confronti che si è innamorata di lui prendendone le distanze.

Nel Paradiso, Gloria avvicina Ezio per spronarlo a far pace con Stefania

Le anticipazioni di martedì 22 marzo de il paradiso ci rivelano che Gemma, dopo aver appreso che Stefania continua a rifiutare sua madre nella sua vita, tenterà di far avvicinare la sua sorellastra alla capo commessa, ma la giovane giornalista si mostrerà ostinata nella sua posizione e non vorrà accettare Gloria nella sua vita.

Nel frattempo Moreau parlerà con Teresio spronandolo a parlare con la loro figlia per ricucire i rapporti e chiarire alcune dinamiche del passato.

Flavia parte per Napoli per risolvere una questione

Secondo le anticipazioni della seconda puntata settimanale de il paradiso delle signore, Flavia apprenderà da Fiorenza che suo marito non ha versato a Dante la suo quota per entrare in affari con loro da imprenditrice.

Successivamente la Brancia di Montalto non perderà tempo e si recherà a Napoli per chiarire la questione con suo marito e ricevere la sua quota per entrare nel gruppo societario di Romagnoli. Nel frattempo Ludovica e Marcello riusciranno a godersi dei momenti di intimità senza la presenza di Flavia contraria alla relazione dei giovani amanti.

Flora si innamora di Umberto e decide di allontanarsi

Le ultime anticipazioni ci rivelano che Umberto inizierà ad essere sospettoso per i comportamenti ambigui della stilista nei suoi riguardi. La ragazza, infatti, si mostrerà insofferente alla vista di Guarnieri dopo che il commendatore ha stroncato, sul nascere, la loro possibile relazione amorosa. La figlia di Ravasi prenderà sempre di più le distanze dall'uomo facendogli nascere dei dubbi: Umberto ignora che Flora si sia innamorata di lui.