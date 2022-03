Il Paradiso delle Signore continua a riscontrare un esito positivo sugli ascolti quotidiani della programmazione anche nella nuova settimana. Secondo gli spoiler della terza puntata settimanale (da lunedì 21 a venerdì 25 marzo) che andrà in onda mercoledì 23 marzo Salvatore avrà un'idea per non perdere la sua amata contabile, nonostante sua figlia sia contraria al trasferimento a Milano. Intanto Ludovica dovrà affrontare un importante pranzo lavorativo insieme a Ferdinando Torrebruna che causerà la gelosia del giovane Barbieri nei suoi confronti.

Nel contempo Flora confesserà i suoi sentimenti ad Umberto: Ravasi si è innamorata del commendatore Guarnieri. Infine Veronica penserà ad un modo per riconciliare il suo futuro marito Ezio con la figlia Stefania facendo tornare il sereno in casa Colombo e il sorriso a sua figlia Gemma, preoccupata della situazione.

Salvatore non vuole perdere la sua amata Anna

Secondo gli spoiler del paradiso delle signore della puntata del 23 marzo ci rivelano che Salvatore Amato proverà ogni modo per restare insieme ad Anna Imbriani, nonostante il passo indietro per rispettare il volere della figlia della contabile, Irene. La piccola non vorrà sentir ragioni sul suo possibile trasferimento nella grande città, costringendo sua madre ad interrompere la relazione con il proprietario del bar.

Salvo non perderà, tuttavia, le speranze e avrà un'idea per riconciliarsi con la donna che ama pur rispettando la decisione della bambina.

Marcello geloso di Ludovica a causa di Ferdinando

Con l'imminente partenza della madre Flavia Brancia di Montalto, Ludovica sarà coinvolta in un pranzo lavorativo organizzato da Ferdinando Torrebruna per l'arrivo di un suo carissimo amico al circolo.

Questo nuovo legame tra la signorina Brancia e l'imprenditore scatenerà la gelosia di Marcello che, nonostante ami Ludovica, inizierà a non sopportare più il peso di dover tener nascosta la loro relazione per il differente status sociale. In seguito Barbieri si confronterà con la sua fidanzata sull'attuale situazione del proprio rapporto per trovare una soluzione definitiva al problema.

Spoiler, Flora confessa i suoi sentimenti per Umberto

Gli ultimi spoiler della terza puntata settimanale del paradiso delle signore riguarderanno Flora e Veronica. La giovane stilista aprirà il suo cuore al commendatore confessandogli di non aver dimenticato quel bacio e di essersi innamorata dell'uomo, nonostante Umberto le avesse chiesto di scordarsene. Infine a casa Colombo, Veronica sarà molto preoccupata per suo marito e avrà un'idea per far tornare il sereno nella sua famiglia e soprattutto per far riconciliare Stefania ed Ezio.