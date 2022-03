Al Paradiso delle signore 6, venerdì 18 marzo si concluderà una settimana molto importante per le storie dei protagonisti e, secondo le anticipazioni della puntata, Stefania sarà in primo piano. La figlia di Ezio deciderà di lasciare villa Guarnieri per andare a stare a casa delle ragazze e più tardi avrà un confronto con suo padre, deciso a raccontarle tutta la verità sul passato. Nel frattempo, Fiorenza e Dante porteranno avanti i loro piani ai danni di Vittorio e questa volta nell'obiettivo dei due cugini sarà la sfilata al circolo. Infine, ci sarà spazio anche per la madre di Anna che si mostrerà decisa a difendere la posizione di sua nipote e la signorina Imbriani penserà che forse sarà il caso di lasciare Milano.

Irene e Maria accolgono Stefania da loro

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 18 marzo vedrà al centro dei riflettori Stefania che dopo il confronto con Umberto capirà di dover lasciare la foresteria. La figlia di Ezio, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di tornare a casa: ci passerà soltanto per prepararsi le valigie e andare a casa delle ragazze. Irene a Maria saranno felici di accogliere la loro amica a braccia aperte e più tardi Stefania avrà un confronto con suo padre. Il signor Colombo, questa volta non vorrà fare errori e sarà deciso a raccontare a sua figlia tutta la verità sul passato della sua famiglia.

Il piano di Fiorenza e Dante riuscirà perfettamente: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 18 marzo rivelano che Fiorenza e Dante continueranno a tramare alle spalle di Vittorio. I due cugini non si accontenteranno delle quote ottenute da Romagnoli e andranno avanti con il prossimo obiettivo che sarà quello di sabotare la sfilata organizzata dal dottor Conti.

L'evento per la presentazione dei nuovi abiti della collezione disegnata da Flora si terrà al Circolo e si rivelerà un vero flop, nonostante i tentativi che Vittorio farà per salvare la situazione. Le Veneri, inoltre, saranno molto demoralizzate per l'accostamento della loro partecipazione a quella di modelle professioniste.

Agnese non riuscirà a convincere la signora Imbriani: anticipazioni puntata di venerdì 18 marzo

Durante la puntata di venerdì 18 marzo, al Paradiso delle signore 6 ci sarà spazio anche per la coppia formata da Salvatore e Anna che sarà messa a dura prova. L'arrivo della madre della ragazza, infatti, non porterà belle notizie perché nonostante i tentativi di Agnese la donna non avrà nessuna intenzione di convincere la piccola Irene a trasferirsi a Milano. Per questo motivo, in Anna inizierà a farsi sempre più forte il pensiero di lasciare Milano e ritornare al suo paese.