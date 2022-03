Il finale de Il Paradiso delle Signore 6 sta per arrivare su Rai 1 e, per alcuni dei protagonisti della soap opera, potrebbe essere giunto il momento della resa dei conti finale.

È questo il caso della giovane Stefania Colombo che in questi nuovi episodi della soap opera si è ritrovata a fare i conti con la notizia della scoperta della sua vera mamma Gloria e con un avvicinamento sospetto con Marco che, tuttavia, potrebbe indurla a confessare il suo amore nei confronti del nipote della contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Stefania e Marco sempre più vicini

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda entro fine marzo in tv, rivelano che Stefania sarà protagonista di un durissimo scontro con la sua vera mamma Gloria, dopo che per giorni si è rifugiata in casa di Marco, al riparo da tutto e tutti.

Il nipote della contessa l'ha accolta all'interno della villa e si è offerto di tenerla al riparo e quindi di offrirle massima protezione in un momento così delicato.

Un gesto d'amore quello di Marco, che potrebbe essere ricambiato da Stefania nel corso delle prossime puntate di questa sesta stagione, che volge ormai verso il gran finale.

Stefania esce allo scoperto con Marco nel finale de Il Paradiso 6?

Il colpo di scena, infatti, arriverà nel momento in cui Gemma, sorellastra di Stefania, scoprirà che la ragazza ha soggiornato a casa del nipote della contessa per tutto questo tempo in cui i familiari credevano che fosse andata dalla zia Ernesta.

Gemma, innamorata di Marco, metterà alle strette la sua sorellastra, la quale si ritroverà nella posizione di dover confessare di aver avuto ospitalità proprio dal nipote della contessa Adelaide.

E, proprio questa situazione, potrebbe indurre ben presto Stefania a liberarsi del "peso" legato al sentimento che prova realmente nei confronti di Marco.

Tra Stefania e il nipote della contessa potrebbe sbocciare l'amore ne Il Paradiso delle signore 6

Ecco allora che, in vista del gran finale de Il Paradiso delle signore 6 previsto entro fine aprile 2022 in tv, la giovane "venere" del grande magazzino, potrebbe uscire allo scoperto e confessare apertamente a Marco di provare un sentimento nei suoi confronti.

Tra Stefania e Marco, quindi, potrebbe sbocciare l'amore nel corso degli ultimi episodi di questa sesta stagione e a quel punto Gemma dovrebbe mettersi l'anima in pace.

Del resto, il nipote della contessa Adelaide ha cercato in diverse occasioni di far capire a Gemma di non ricambiare il sentimento nei suoi confronti, ma la ragazza è andata avanti speranzosa di poterlo conquistare.

Marco chiuderà definitivamente questa situazione con Gemma, aprendo il suo cuore a Stefania? Lo scopriremo nel gran finale de Il Paradiso 6.