Prosegue l'appuntamento quotidiano di successo con Il Paradiso delle Signore 6, la soap opera del pomeriggio di Rai 1 che appassiona una media di circa due milioni e mezzo di spettatori al giorno.

Il gran finale di questa sesta stagione si avvicina e, contrariamente a tutte le aspettative dei fan, la soap non andrà avanti fino al prossimo mese di maggio, bensì chiuderà i battenti entro il mese di aprile con la messa in onda dell'ultima puntata in prima visione assoluta.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 6: la soap chiude i battenti ad aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che, quest'anno, la soap opera chiuderà i battenti il prossimo 29 aprile.

Quel venerdì sarà trasmessa l'ultima puntata di questa seguitissima stagione e quindi calerà il sipario sulle vicende dei protagonisti che popolano il grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

I colpi di scena non mancheranno e tanti saranno gli ingredienti che renderanno interessante questa sesta stagione, fino al gran finale del prossimo 29 aprile.

Dopo la messa in onda dell'ultima puntata stagione de Il Paradiso delle signore, la soap andrà in pausa per tutta la stagione estiva.

Stop estivo per Il Paradiso delle signore: la soap riparte a settembre 2022

Anche quest'anno, infatti, la messa in onda della soap opera non è prevista durante il periodo della calda stagione: come è successo già negli anni precedenti, Il Paradiso saluterà il suo pubblico per un periodo di tempo decisamente molto esteso.

Le nuove puntate della soap con protagonista Roberto Farnesi, saranno in pausa per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Tuttavia, in quel periodo di tempo, gli attori protagonisti de Il Paradiso delle signore torneranno di nuovo sul set per girare le puntate inedite della settima stagione, che è stata già confermata dalla Rai, alla luce degli ottimi risultati d'ascolto che ha ottenuto in questi mesi di programmazione.

Si avvicina il gran finale de Il Paradiso 6 in tv

Di conseguenza, fino al prossimo settembre la soap opera sparirà dal palinsesto della rete ammiraglia, ma sarà pronta a tornare con l'inizio della nuova stagione tv 2022/2023, con nuovi episodi che sicuramente non deluderanno le aspettative dei telespettatori.

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi colpi di scena messi a punto dagli sceneggiatori, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che già nei prossimi giorni per Stefania arriverà il momento della resa dei conti. La giovane "Venere", infatti, scoprirà la verità sulla sua mamma: è Gloria la donna che l'ha messa al mondo e non la prenderà affatto bene, sentendosi ingannata e tradita.