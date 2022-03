Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Dopo aver ottenuto furbescamente le quote dell'atelier del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), Dante Romagnoli (Luca Bastianello) pare voler focalizzare le proprie attenzioni principalmente su un obiettivo: divenire unico proprietario del Paradiso delle Signore. Per riuscire in tale intento, però, dovrà vedersela con l'acerrimo nemico Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), attualmente detentore del 50% delle quote della boutique, che di certo non gli renderà facile il compito.

Nella puntata della soap opera che andrà in onda il 18 marzo, Dante e la cugina Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) riusciranno a boicottare la sfilata di presentazione della nuova collezione del grande magazzino milanese, facendo fare una magra figura alle Veneri e irritando non poco Vittorio, il quale non era nemmeno stato avvertito per tempo di tale evento. Il ricatto a Umberto e il flop della collezione primavera/estate saranno, quindi, le prime due mosse dell'italo americano, ma difficilmente Conti resterà inerme a osservare come il rivale distrugga il suo sogno professionale.

L'astio di Umberto nei confronti di Dante

Una parola di troppo, detta accidentalmente da Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) durante un incontro con Dante al Circolo, ha scatenato un effetto a catena che ha fatto sì che l'italo americano ricattasse il commendatore Umberto.

La stilista, difatti, aveva parlato a Romagnoli di una missiva scritta di suo pugno per il padre di Marta Guarnieri (Gloria Radulescu). Dante, fiutando come la stessa potesse risultare preziosa per i suoi loschi intenti, ha chiesto a Fiorenza di addentrarsi di nascosto a Villa Guarnieri e rubarla.

A seguito del furto, l'uomo si è accorto che la lettera conteneva le prove dell'implicazione nel caso Ravasi della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e, sapendo quanto Umberto tenesse alla cognata, aveva barattato la missiva con le sue quote della boutique.

Da quel momento, Guarnieri senior è stato tentato in diverse occasioni di compiere un gesto estremo nei riguardi di Dante ma ciò, sinora, è rimasto soltanto un'elucubrazione mentale.

Vittorio e Umberto potrebbero ingaggiare un criminale per intimidire Dante

Per Vittorio e Umberto essere i proprietari del Paradiso delle Signore ha significato, negli anni, dover fare i conti con successi e delusioni, ma i due uomini non si sono mai arresi e hanno sempre tentato di tenere alto l'onore dell'atelier.

Con lo sgradito arrivo di Dante, però, tale equilibrio societario sta venendo meno e sia Conti che Guarnieri sembra abbiano poche frecce nella faretra per contrastare l'italo americano.

Nella speranza di toglierselo di torno una volta per tutte, Umberto e Vittorio potrebbero ricorrere a una terza persona e, quindi, ingaggiare un criminale per intimidire Romagnoli.