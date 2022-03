Il finale de Il Paradiso delle signore 6 potrebbe essere a dir poco amaro per Vittorio Conti. Il protagonista indiscusso della soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, potrebbe ritrovarsi a dover affrontare la vendetta e la furia cieca di Dante Romagnoli che, in questi ultimi episodi, ha dimostrato di non voler fare sconti al marito di Marta Guarnieri.

Ebbene, nelle puntata conclusive di questa sesta stagione della soap, potrebbe esserci una vera e propria vendetta tra i due, al punto che Conti potrebbe ritrovarsi anche a rischiare la vita per colpa del suo nemico "numero uno".

Dante e Vittorio sempre più in guerra: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, Dante Romagnoli nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 continuerà a portare avanti il suo piano diabolico nei confronti di Vittorio, intenzionato sempre più a togliergli potere e quindi a farlo "abdicare", portandolo a mollare la presa nella gestione del negozio.

Dopo aver sabotato una delle ultime sfilate organizzate da Conti, ecco che Dante proverà a metterlo in difficoltà anche nell'organizzazione della consueta lotteria del 1° aprile che si svolgerà al Paradiso e che da sempre, ormai, è uno degli eventi che attira l'attenzione della clientela.

Dante spietato e potrebbe fare del male a Vittorio

Insomma Dante proseguirà inesorabile per la sua strada e come ha svelato l'attore Luca Bastianello, il pubblico resterà sempre più sorpreso e meravigliato da quella che sarà la spietatezza del suo personaggio, che nel finale si rivelerà sempre più diabolico.

Ecco allora che, in vista delle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 6, non si esclude che Dante e Vittorio possano ritrovarsi "faccia a faccia", ad affrontare quella che potrebbe essere la resa dei conti finale.

Il marito di Marta Guarnieri, infatti, potrebbe scoprire tutte le malefatte che Dante sta mettendo in atto alle sue spalle, dopo essere riuscito ad entrare in possesso delle quote di Umberto Guarnieri e quindi a diventare proprietario al 50% del Paradiso.

Vittorio potrebbe rischiare la vita nel finale de Il Paradiso delle signore 6

Tra Vittorio e Dante potrebbero esserci dei momenti di alta tensione, che potrebbero portare anche a dei risvolti a dir poco drammatici e cruenti.

Non si esclude, infatti, che il perfido Romagnoli possa mettere in atto tutta la sua spietatezza e la sua crudeltà proprio nei confronti del marito di Marta, al punto da metterlo in serio pericolo di vita.

Il finale de Il Paradiso delle signore 6, quindi, potrebbe essere amaro per le famiglie Guarnieri-Conti, le quali potrebbero ritrovarsi a dover affrontare un drammatico evento del tutto inaspettato e inatteso, dovuto alla furia spietata di Dante.