Prosegue l'appuntamento con la soap Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni sull'atteso finale di questa stagione rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Adelaide, Flora e Umberto: questo triangolo, infatti, potrebbe assumere dei risvolti del tutto inaspettati, nel momento in cui la contessa dovesse venire a conoscenza di tutta la verità sulla tresca clandestina che c'è stata tra il commendatore e la stilista durante la sua assenza.

Adelaide indaga su Flora e Umberto: anticipazioni Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la situazione per Umberto diventerà sempre più difficile da sostenere, dal momento che la stilista si è dichiarata apertamente a lui.

Flora ha scelto di uscire allo scoperto e di confessare tutto il suo amore al commendatore il quale, spiazzato, si è preoccupato in primis del fatto che la contessa potesse scoprire tutto.

Insomma, Umberto teme che Adelaide possa venire a sapere quello che è accaduto tra lui e Flora durante quel periodo in cui si è assentata e ben presto queste sue paure potrebbero diventare realtà.

Adelaide, scaltra e furba come non mai, ha compreso benissimo che c'è qualcosa di non detto nel rapporto tra Umberto e Flora.

Flora e Umberto potrebbero ritrovarsi in intimità ed essere scoperti dalla contessa

La contessa, infatti, ha notato degli atteggiamenti strani e non si è fatta problemi a mettere sotto torchio il commendatore per cercare di capire cosa sta accadendo con Flora.

Per il momento, però, Umberto ha preferito perseguire la strada del silenzio e non intende sbilanciarsi più di tanto, ma ben presto potrebbe essere colto in flagrante proprio da Adelaide, in teneri atteggiamenti con Flora.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Umberto donerà degli orecchini preziosi alla giovane stilista, la quale fraintenderà il gesto e crederà che anche il commendatore ricambi il suo forte sentimento.

Adelaide potrebbe vendicarsi di Umberto e Flora nel finale de Il Paradiso delle signore 6

La situazione tra i due, però, nel finale della sesta stagione diventerà sempre più ingarbugliata e non si esclude che, in vista di un nuovo possibile confronto, Umberto e Flora possano ritrovarsi nuovamente in intimità, proprio come era successo in passato alle spalle della contessa.

Questa volta, però, Adelaide è sul posto e dato che sta già indagando a fondo sulla coppia Umberto-Flora, non si esclude che possa beccarli sul fatto e scoprire così il tradimento del commendatore.

La reazione della contessa potrebbe non essere delle migliori, al punto da decidere di vendicarsi di Umberto e Flora, per tutte le bugie che le hanno raccontato in questo lasso di tempo.