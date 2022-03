Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap, Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì, su Rai 1, a partire dalle 15:55. In particolare, continuano gli avvincenti colpi di scena, in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso. Durante la prossima puntata, trasmessa il 15 marzo, l'attenzione si posa ancora sulla situazione di Stefania, la quale non vuole più tornare a casa sua.

Prime anticipazioni su il paradiso delle signore

Nel prossimo episodio de il paradiso delle signore, finalmente a casa Colombo si respira un'aria diversa.

Dopo tantissima preoccupazione, Stefania decide di inviare un telegramma alla sua famiglia, in modo tale da tranquillizzarli. Intanto, però, continua a non voler fare ritorno a casa perché necessita ancora di altro tempo per metabolizzare tutta la situazione.

L'unica persona di cui si fida è Marco, il quale le ha offerto il suo aiuto e la ospita nella foresteria di Villa Guarnieri. D'altronde non si tira mai indietro quando deve tendere la mano alla sua amica in forte difficoltà. Le è sempre stato accanto sin da subito, sostenendola nei momenti di sconforto. Soprattutto, dopo che la sua vita è stata completamente stravolta. Inoltre, per tutelare la sua amica e non far sapere a nessuno dove si trovi, declina l'invito di Gemma, la quale non reagisce molto bene.

Infatti, crede che il suo fidanzato stia cominciando ad allontanarsi da lei inspiegabilmente.

Problemi al Paradiso

Nel frattempo, al magazzino di Vittorio Conti il clima è sempre più teso. Ultimamente ci sono state diverse occasioni in cui la situazione al Paradiso è sembrata critica. Soprattutto da quando Umberto ha ceduto le sue quote, proprio all'ultima persona da dover tenere in considerazione.

Questa volta, Dante Romagnoli mette alla prova la pazienza del suo socio. In occasione della presentazione della nuova collezione di abiti, decide di organizzare una sfilata al Circolo. Ovviamente, tiene il direttore all'oscuro di tutto. Pertanto, tra i due scoppia una lite furibonda poiché Conti non è stato informato di una cosa, per lui, così importante.

Nel frattempo, Stefania continua a isolarsi da tutti perché ha bisogno di capire cosa fare nella sua vita. In particolare, è molto indecisa. Da un lato vorrebbe perdonare Gloria per non averle detto di essere sua madre, dall'altro lato non se la sente ancora perché nutre molto risentimento nei suoi confronti. Per così tanto tempo ha creduto di non avere una mamma. Adesso, una scoperta così forte, è fonte di tanto stress e si sente ancora molto turbata. Perciò, decide di restare ancora nella foresteria di Villa Guarnieri e di continuare a riflettere su quanto accaduto.