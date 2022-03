Prosegue l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni dal 4 all'8 aprile 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Marco e Stefania, i quali si ritroveranno a vivere un momento di grande intimità insieme. Intanto Adelaide comincerà a sospettare sul rapporto tra Umberto e Flora e si renderà conto che c'è qualcosa di non detto.

Stefania si allontana da Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 4-8 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al prossimo 8 aprile, rivelano che dopo il bacio che c'è stato con Marco, Stefania prenderà le distanze dal ragazzo ed eviterà di dirlo in giro, per non fare un torto alla sua sorellastra.

Intanto, però, Marco si sentirà sempre più in crisi per quello che sta accadendo: il ragazzo si confiderà con Roberto, al quale confesserà la sua cotta nei confronti della giovane venere, la quale però è intenzionata a mettere da parte tutto per non fare un torto a Gemma.

Intanto Stefania non riuscirà a nascondere la sua tristezza e la situazione difficile che sta vivendo. La ragazza finirà per confidarsi con sua mamma Gloria: per la prima, tra le due, si verrà a creare un clima sereno e confidenziale, che sembra far ben sperare per il futuro.

Adelaide indaga e sospetta su Umberto e Flora

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso 6 fino all'8 aprile 2022, rivelano che Adelaide si renderà conto che c'è qualcosa che non va nel rapporto tra Umberto e Flora.

La contessa comincerà ad indagare fino a scoprire che gli orecchini che la stilista indossa in questo ultimo periodo, sono proprio un regalo del commendatore. Per il momento, però, nonostante la scoperta, preferirà non agire e quindi mantenere per se questo "segreto".

Spazio poi alle vicende di Flavia che continuerà ad agire contro Ludovica e Marcello: vuole a tutti i costi che sua figlia chiuda questa relazione con il barista e si getti tra le braccia del ricco Ferdinando Torrebruna.

Marco chiude con Gemma: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 4 all'8 aprile 2022

Gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso 6, inoltre, rivelano che la contessa inviterà a cena, a sorpresa, la famiglia Colombo.

Una situazione decisamente non facile da gestire per Marco, che si sentirà in profonda crisi dato il grande sentimento che ormai ha capito di provare nei confronti di Stefania.

E così, a poche ore dalla fatidica cena che è stata organizzata dalla contesa, ecco che Marco prenderà una drastica decisione. Il ragazzo metterà la parola fine alla sua relazione con Gemma e questa scelta creerà non poco imbarazzo alla cena organizzata dalla contessa.