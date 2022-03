Continuano a essere ascolti da record quelli della soap opera pomeridiana Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:55 circa. Nel corso dell’episodio che i telespettatori avranno modo di seguire sul piccolo schermo il 10 marzo 2022, sarà un brutto colpo per Stefania Colombo (Grace Ambrose) scoprire che in realtà la donna che l’ha messa al mondo non è morta quando lei era piccola. La fanciulla dopo aver intercettato una lettera firmata da Gloria Moreau (Lara Komar), verrà a conoscenza del segreto che la donna e suo padre Ezio (Massimo Poggio) le hanno tenuto nascosto sino ad ora.

In particolare Stefania apprenderà di essere figlia della capo commessa del circolo, e la sua reazione non sarà delle migliori.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 10 marzo: Dante invita Beatrice a pranzo, Agnese sospetta che Maria stia mentendo

Gli spoiler della 124esima puntata in programmazione sulla prima rete dell’ammiraglia Rai giovedì 10 marzo, raccontano che Dante (Luca Bastianello) dopo essere diventato socio di Vittorio (Alessandro Tersigni) farà la sua prossima mossa verso Beatrice (Caterina Bertoni), dato che questa volta la inviterà a pranzo: quest’ultima anche se dimostrerà di avere un interesse sentimentale nei confronti di Romagnoli, approfitterà dell’opportunità per spiarlo.

Nel contempo Agnese (Antonella Attili) dopo aver notato gli strani atteggiamenti di Maria (Chiara Russo), non farà fatica a capire che la fanciulla in realtà sta facendo credere che tra lei e suo nipote Rocco (Giancarlo Commare) sia tutto risolto. A questo punto la signora Amato non saprà se sia il caso di far dire la verità alla ricamatrice del grande magazzino milanese, sulla sua storia d’amore con Rocco.

Gloria messa con le spalle al muro dalla figlia, Stefania decide di non rientrare a casa

Successivamente Vittorio apprenderà che la Signorina Buonasera non potrà mettere piede al paradiso, in occasione della presentazione degli abiti della nuova collezione come aveva promesso. Stefania invece dopo aver fatto parecchie domande al padre Ezio e alla sorellastra Gemma (Gaia Bavaro), riuscirà a mettere le mani in una missiva scritta da Gloria: quest’ultima non appena la giovane Colombo la metterà con le spalle al muro, non avrà altra scelta oltre a quella di confessarle di essere sua madre biologica.

Dopo essere rimasta sconvolta, Stefania si imbatterà in maniera del tutto casuale con Marco (Moisé Curia): la figlia di Ezio dopo aver raccontato al mentore giornalista ciò che ha appreso, arriverà a prendere una drastica decisione, poiché deciderà di non fare ritorno a casa.