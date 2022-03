La nuova puntata Il Paradiso delle Signore 6 di mercoledì 30 marzo 2022 attende gli affezionato telespettatori su Rai 1 alle 15:55 e su RaiPlay on demand, dove è possibile vedere l'episodio in replica. Stefania ha lasciato la redazione del Paradiso Market, così da stare il più lontana possibile da Marco. Anche se mente a se stessa, si è innamorata di lui e non vuole rovinare la felicità di Gemma, alla quale vuole molto bene. La situazione si farà più complicata del previsto. Nel frattempo, Salvatore ha spiazzato Anna dicendole di aver intenzione di trasferirsi al suo paesino comprando un piccolo bar, così da stare vicino a lei e alla piccola Irene.

Ci sarà dunque un addio di Salvo e Anna nella nuova stagione della soap? Infine, Ludovica ha confessato i suoi subbi a Torrebruna in merito allo strano comportamento della madre e proprio nel nuovo episodio verranno a galla i suoi segreti.

Il Paradiso delle Signore 6 puntata 138 trama

Le anticipazioni della puntata di domani Il Paradiso delle Signore raccontano che Stefania sarà convinta di avere fatto la scelta giusta lasciando la redazione. Anche se ci tiene molto, è l'unico modo per stare distante da Marco, così da non far ingelosire Gemma.

A Irene nulla sfugge e, da abile osservatrice, fa notare all'amica che la sua decisione ha un'altra motivazione: è innamorata di Marco e non vuole ammetterlo a se stessa.

Stefania resta spiazzata.

Anche Marco non è sincero con Gemma e, come la giovane Colombo, tenta di nascondere i suoi veri sentimenti. Chiede però a Stefania cosa prova per lui, ne ha un disperato bisogno.

La confessione di Flavia

Nella puntata Il Paradiso delle Signore di mercoledì 30 marzo, Ludovica verrà a sapere la verità sullo strano atteggiamento della madre.

Flavia è in una situazione disastrosa e non sa come uscirne. Non solo Jean Paul l'ha lasciata, ma non ha più l'ombra di un quattrino.

Come farà Flavia a pagare le quote per restare al Circolo? Ludovica cercherà di tranquillizzarla, ma si renderà conto di essere completamente impotente.

Umberto sorprende Flora, anticipazioni Il Paradiso 6

Dante continua il suo diabolico piano, deciso a sabotare la lotteria del Primo Aprile e può contare sulla complicità di Fiorenza. Attenzione però alle prossime puntate, perché Romagnoli stupirà tutti con un suo gesto inaspettato. Intanto, Beatrice continuerà a essere lusingata dal suo corteggiamento.

Occhio a Umberto, che illuderà Flora regalandole dei preziosi orecchini. Il suo gesto verrà da lei travisato, visto che ama alla follia il commendatore. Ancora una volta, il suo cuore verrà spezzato.

Tra Marcello e Salvatore ci sarà poi un litigio per via della decisione di Salvo di trasferirsi al paesino di Anna, ma i due amici faranno pace, anche se dovranno abituarsi all'idea di stare lontani.