La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si avvicina al gran finale. Le riprese si sono concluse nel mese di febbraio e, di conseguenza, cresce l'attesa dei telespettatori, curiosi di sapere cosa accadrà nelle fasi finali della soap. Gli interrogativi dei fan sono aumentati specialmente da quando la Rai ha pubblicato online il palinsesto dei prossimi mesi. Stando alla programmazione riportata nel listino, le vicende di Vittorio Conti, della famiglia Guarnieri, degli Amato e di tutti gli altri personaggi della celebre fiction di Rai 1 si concluderanno il 29 aprile.

Il finale de Il Paradiso delle signore 6 si avvicina: il 29 aprile l'ultima puntata

L'appuntamento giornaliero con le nuove puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore proseguirà fino al 29 aprile 2022. La data è stata comunicata ufficialmente dall'azienda Rai attraverso la pubblicazione del palinsesto editoriale di Rai Pubblicità. Perciò, le vicende del grande magazzino milanese si avvicinano alla conclusione. La programmazione di Rai 1, di conseguenza, dovrà subire una modifica. Lo spazio lasciato libero dalla seguitissima soap opera italiana verrà riempito da Sei sorelle, una produzione spagnola andata in onda in patria dal 2015 al 2017.

Stando a quanto è riportato sul sito di Rai Pubblicità e salvo cambiamenti di palinsesto, la storia delle sorelle Silva terrà compagnia ai telespettatori italiani durante i mesi estivi dalle ore 15:55 alle 16:45 circa.

Dopo estiva Il Paradiso delle signore tornerà su Rai 1 con la stagione 7

La sesta stagione de Il Paradiso delle signore chiuderà i battenti il prossimo 29 aprile 2022, scrivendo la parola fine a un'annata piuttosto fortunata che ha permesso a Rai 1 di registrare ottimi ascolti.

Le puntate della soap opera interpretata da Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi andranno in pausa da maggio a tutto agosto, per poi tornare in autunno con la settima stagione inedita già annunciata lo scorso anno.

Dunque, i fan della soap dovranno pazientare fino a settembre, quando il grande magazzino riaprirà le sue porte per la nuova stagione televisiva 2022/2023.

Mentre per i telespettatori la fiction daily sarà "in vacanza", gli attori torneranno sul set per cominciare a girare le puntate inedite della soap. Come è accaduto negli anni precedenti, sarà durante la lavorazione della soap che inizieranno a trapelare le prime anticipazioni della nuova stagione.

Tra le questioni in sospeso della 6ª stagione le sorti del Paradiso e il tradimento di Rocco

La stagione de Il Paradiso delle signore attualmente in onda su Rai 1 è caratterizzata da diverse storyline ancora irrisolte. Perciò, il vista del gran finale, il pubblico si aspetta che alcune di queste arrivino a un punto fermo. Tra le questioni in sospeso c'è, ad esempio, la sorte della coppia Rocco-Maria. Il giovane Amato si è innamorato di un'altra e la Puglisi ha scoperto da poco il tradimento.

Considerato ciò, sembra che il matrimonio tra i due ragazzi sia irrealizzabile. Tuttavia, resta vivo un interrogativo: l'ex magazziniere capirà di aver sbagliato e tornerà a Milano per recuperare il rapporto con la fidanzata?

Un'altra storyline centrale di questa stagione coinvolge la famiglia Colombo e Gloria Moreau. Stefania ha scoperto da poco che la capocommessa è in realtà sua madre e non ha reagito bene di fronte alle bugie del padre.

Un altro nodo da sciogliere riguarda il triangolo formato da Flora, Umberto e Adelaide. La stilista è innamorata del commendatore Guarnieri che, però, non riesce a rinunciare all'amata cognata. Quali risvolti avranno le loro vicende? Infine, una delle storyline centrali ha come protagonista Vittorio, il quale dovrà risollevare le sorti del Paradiso delle signore, messe in pericolo dal rivale Dante Romagnoli.