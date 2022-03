Il Paradiso delle signore 7 tornerà in onda nella prossima stagione televisiva Rai e tra i protagonisti continuerà ad esserci Alessandro Tersigni, che veste i panni di Vittorio Conti.

Il celebre proprietario del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, continuerà ad essere uno dei protagonisti indiscussi, così come ha svelato lo stesso Tersigni in una recente intervista, precisando che non si è affatto stancato di interpretare questo ruolo.

Confermato Il Paradiso delle signore 7 e torna Vittorio Conti

Nel dettaglio, in vista de Il Paradiso delle Signore 7, Tersigni è stato uno dei primi a rompere il silenzio e a svelare che le riprese delle nuove puntate della soap opera Rai, partiranno entro il prossimo mese di maggio.

In questo modo, l'attore che veste i panni di Vittorio Conti, ha confermato la sua presenza anche in questa settima stagione, che il pubblico avrà modo di vedere da settembre in poi, dopo la consueta pausa estiva.

E, a chi gli chiede se si è stancato di interpretare il ruolo di Vittorio Conti in questa soap opera, Alessandro Tersigni conferma di avere le idee molto chiare.

'Non sono stanco di Vittorio', ammette Alessandro Tersigni che torna ne Il Paradiso 7

"Sono sette anni che faccio questo personaggio. La gente mi dice: ma sei stanco? In realtà no, abbiamo tante cose da raccontare. Ogni anno succedono cose", ha svelato l'attore che veste i panni di Vittorio e che tornerà anche nella settima stagione per continuare ad appassionare i numerosi fan de Il Paradiso delle signore, che si sono affezionati al suo personaggio.

"Poi noi ogni tanto ci attacchiamo a qualche episodio storico che è successo e ci dà una marcia in più per ampliare i contenuti di quegli anni, gli anni '60, quelli del boom economico", ha aggiunto l'attore confermando che ancora una volta l'attualità storica del periodo in cui è ambientata la soap, sarà presa come riferimento per le nuove trame de Il Paradiso 7.

'Matrimonio fallito', il retroscena su Marta e Vittorio de Il Paradiso delle signore

Ma ci sarà spazio per un ritorno di fiamma tra Marta e Vittorio in questo settimo capitolo della soap? Questo è quello che si chiedono un po' tutti gli appassionati e fan della soap opera di Rai 1.

Dopo che la donna aveva scelto di lasciare Milano e trasferirsi in America per lavoro, ha fatto perdere le sue tracce e non ha avuto più alcun contatto con suo marito.

"Il matrimonio con Marta è fallito per vari motivi", ha svelato Alessandro Tersigni parlando proprio di questo amatissimo rapporto tra Marta e Vittorio e lasciando intendere che, difficilmente, si assisterà ad un ritorno di fiamma tra i due ne Il Paradiso delle signore 7.