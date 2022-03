Il momento tanto atteso è arrivato ne Il Paradiso delle Signore 6: Stefania scopre che Gloria è sua mamma grazie a una lettera che intercetterà per puro caso. La giovane Colombo crede che Ezio e la signorina Moreau abbiano una relazione e che dunque suo padre stia tradendo Veronica. Le apparenze, però, spesso ingannano. Certo, Stefania non avrebbe mai immaginato come stessero di fatto le cose.

Destabilizzata, furiosa e nello stesso tempo spaventata, Stefania non avrà né la voglia né il coraggio di tornare a casa, da quella famiglia che ormai non sente più sua.

Suo padre le ha mentito per tutti questi anni e così anche la signorina Moreau, con la quale aveva instaurato un rapporto bellissimo. Come si evolverà la situazione?

Stefania scopre che Gloria è sua mamma ne Il Paradiso delle Signore 6

La verità, ironia della sorte, è ancora in una lettera. La missiva che scrive Gloria finisce nelle mani di Stefania, che scopre tutto. Sua madre non è morta, Ezio le ha raccontato solo bugie. Sua mamma è vicina a lei da tanto tempo, le ha parlato ogni giorno e le è stata accanto anche nei momenti più difficili. Altro non è che la signorina Moreau.

Come raccontano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Stefania non tornerà a casa, ma si rifugerà dalle sue amiche, che la accoglieranno a braccia aperte.

Quel rifugio è troppo facile da individuare per Ezio e Veronica e così Stefania busserà a Villa Guarnieri, dove Marco la aiuterà a nascondersi nella foresteria. Peccato che Umberto venga a conoscenza della trovata del ragazzo e intimi alla giovane Colombo di lasciare la tenuta. A quel punto, Stefania ritornerà da Maria e Irene.

Gloria ed Ezio tornano insieme? La decisione del signor Colombo

Stefania è una ragazza matura e responsabile e, nonostante abbia scoperto che suo padre le ha mentito, sa che è in ansia per la sua assenza. Scriverà così un telegramma, nel quale rassicurerà tutti di stare bene ma di aver bisogno di tempo per riflettere.

E saranno tanti i pensieri di Stefania, che passerà in rassegna nella sua mente tutti i bei momenti vissuti con Gloria, che l'ha protetta sotto la sua ala.

Un rapporto meraviglioso, che le ha fatto capire quanto la signorina Moreau sia speciale per lei.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, Ezio riuscirà finalmente a parlare con la figlia e le racconterà tutta la storia di Gloria, fatta di sofferenze e scelte molto difficili per proteggere la sua famiglia. Ipotizziamo che, dopo queste parole, Stefania faccia pace con sua madre e inizia a vivere come tale.

Ma non solo: Ezio potrebbe anche fare la scelta che tanti telespettatori aspettano, ovvero lasciare Veronica per tornare ad essere una famiglia con Stefania e Gloria, la donna che davvero ama.