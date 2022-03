Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Nel corso della quinta stagione, Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) aveva avuto negli Stati Uniti una parentesi passionale con Dante Romagnoli (Luca Bastianello), flirt che ha sancito la conclusione del legame amoroso tra la figlia del commendatore Umberto (Roberto Farnesi) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Nella stagione attuale, la sesta de Il Paradiso delle Signore, la lotta tra gli acerrimi rivali Dante e Vittorio sta diventando sempre più accesa e un probabile ritorno di Marta stravolgerebbe non poco gli equilibri tra i due rivali nonché soci dell'atelier.

La bella Guarnieri, però, potrebbe nuovamente cedere al corteggiamento di Romagnoli, suscitando sgomento nel padre e nell'ex marito.

Marta potrebbe ignorare che Dante ha ricattato il padre Umberto

Il possibile ritorno di Marta a Milano metterebbe in allarme il padre Umberto che, a parte la felicità di poter rivedere e riabbracciare la figlia, si sentirebbe particolarmente a disagio a raccontarle di non essere più socio del grande magazzino per opera di Dante.

Dopo che Fiorenza Gramini (Greta Oldoni) ha rubato la lettera scritta da Umberto per Flora, Romagnoli ha barattato la missiva, la quale avrebbe incriminato la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) per la morte di Achille (Roberto Alpi), con le quote della boutique di Guarnieri senior.

Il commendatore, difatti, eviterebbe di proposito di raccontare l'accaduto alla figlia sia per la vergogna di essersi fatto ricattare ma anche per non farle sapere che la contessa Adelaide è implicata nel caso Ravasi.

La giovane Guarnieri potrebbe cedere alle avance di Romagnoli

Se da un lato Umberto ometterebbe la verità a Marta, dall'altro lato Dante racconterebbe alla bella Guarnieri di essere tornato a Milano principalmente per far da mediatore in alcuni affari professionali tra investitori americani e Il Paradiso delle Signore.

Romagnoli, al contempo, non ha mai dimenticato la fugace storia avuta con Marta e potrebbe non perdere tempo nel tentare di riconquistare nuovamente la ragazza.

L'italo americano, quindi, si fionderebbe in un serrato corteggiamento nei riguardi dell'ex moglie di Vittorio e quest'ultima finirebbe per cedere alle avance dell'uomo.

Essendo ignara di tutti gli sgarbi fatti, al momento, da Dante nei riguardi sia di Umberto che di Vittorio, Marta penserebbe che il ritorno nella città lombarda del cugino di Fiorenza sia frutto della volontà di ricucire i rapporti con Conti e far decollare le vendite dell'atelier.