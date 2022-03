Che cosa succede nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 24 marzo 2022 su Rai 1? L'episodio è in programma per le ore 15:55 in prima visione assoluta e su RaiPlay on demand, dove può essere visto anche in replica. Al centro della narrazione vi saranno in particolare Ludovica e Marcello.

Il Paradiso delle Signore 6, episodio del 24 marzo: la trama

Stefania ha scoperto di essere la figlia di Gloria e da quel momento in poi non ha voluto saperne di avere un confronto. Non solo è scappata, ma si è anche chiusa in se stessa. L'unica persona con la quale riesce a parlare e confidarsi è Marco, ma c'è un problema: la loro vicinanza rischia di minare il rapporto con Gemma, sempre più gelosa.

A tal proposito, attenzione alle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, perché tra Stefania e Marco succederà qualcosa di imprevisto che cambierà ogni equilibrio.

Gemma e Gloria stanno facendo di tutto per far cambiare idea a Stefania, ma i loro tentativi sembrano vani. La giovane Colombo non è ancora pronta per il perdono. La povera Moreau cerca l'ennesimo contatto con Stefania, ma ne nasce un aspro scontro.

Umberto continua a mentire ad Adelaide

Flora si sente messa da parte e soffre terribilmente. A differenza di Umberto, che forse cercava solo un po' di "calore" per l'assenza di Adelaide, Flora continua a ripensare a quella notte di passione.

La giovane Ravasi è perdutamente innamorata del commendatore, ma deve farsi da parte.

Guarnieri, nel frattempo, continua a mentire ad Adelaide, la quale è all'oscuro di quanto successo con Flora.

Ludovica e Marcello 'sfidano' i benpensanti del Circolo: spoiler Il Paradiso delle Signore 6

Torrebruna è innamorato di Ludovica e la vorrebbe al suo fianco. Tuttavia sa che è la fidanzata di Marcello e non si permette di intromettersi nel loro rapporto, comportandosi da vero signore.

Ed è anche questa sua eleganza e raffinatezza dei modi che ha colpito la bella Brancia, non indifferente al suo fascino.

Ferdinando e Ludovica passano diverso tempo insieme e Marcello ne è geloso, consapevole di essere lontano anni luce dal mondo patinato della fidanzata. Qualcosa, però, cambierà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore: Flavia verrà a sapere di essere in condizioni economiche disperate e metterà al corrente la figlia, che le offrirà il suo supporto.

Stando ad alcune indiscrezioni, pare che questa drammatica situazione spinga Flavia a chiedere un grande sacrificio a Ludovica, che potrebbe allontanarsi per sempre da Barbieri.

Nella puntata Il Paradiso delle Signore di giovedì 24 marzo, Ludovica vorrà dimostrare a Marcello quanto sia innamorata di lui. Pur sapendo di rischiare grosso, la ragazza si presenterà al Circolo al suo fianco, sfidando i pettegolezzi e le maldicenze dei presenti.