Sorprendenti colpi di scena attendono i fan de Il Paradiso delle Signore. Il finale della sesta stagione è sempre più vicino e, stando alle anticipazioni rilasciate sul web, pare che non deluderà le aspettative del pubblico. Nel frattempo, già nelle puntate in onda dal 21 al 25 marzo 2022 i nodi verranno al pettine e alcune trame saranno scosse da avvicinamenti improvvisi e inaspettate rivelazioni. Alcuni legami verranno messi a dura prova come accadrà alla coppia formata da Salvatore e Anna. Tuttavia, quando le difficoltà sembreranno prendere il sopravvento, il giovane Amato pianificherà un modo per salvare la sua storia d'amore.

Intanto, Ludovica deciderà di sfidare l'alta società milanese a fianco di Marcello.

Spoiler Il Paradiso delle signore 6 dal 21 al 25 marzo: Marcello geloso di Ferdinando

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda nella settimana dal 21 al 25 marzo 2022 Anna deciderà di confidare a Beatrice i dubbi sulla sua storia con Salvatore, mentre al grande magazzino continueranno gli scontri tra Dante e Vittorio. Nel frattempo, stando alle anticipazioni, Stefania ringrazierà Marco per averla aiutata, ma lo esorterà a dedicare il suo tempo a Gemma. Intanto, Gloria cercherà di farsi perdonare dalla figlia ammettendo i suoi errori, ma otterrà solo un rifiuto. Nel frattempo, Ludovica e Marcello approfitteranno dell'assenza di Flavia per trascorrere del tempo da soli.

Tuttavia, stando alle anticipazioni rilasciate online, la serenità tra i due verrà messa a dura prova da un pranzo di lavoro in cui sarà mal interpretata la natura del rapporto tra la giovane ereditiera e Ferdinando di Torrebruna. Ciò scatenerà la gelosia di Barbieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 21-25 marzo: Flora confessa ad Umberto di amarlo

Anna e Salvo si troveranno sempre più in difficoltà quando dovranno decidere del loro futuro, ma il barista penserà ad un modo per risolvere tutti i problemi. Nel frattempo, Veronica cercherà di aiutare Ezio a riconciliarsi con Stefania.

Grazie all'aiuto di Gloria e Gemma, padre e figlia riusciranno a parlarsi. La Venere, dopo l'incontro con il genitore, andrà a confidarsi con Marco. Intanto, a Villa Guarnieri, Flora non potrà più nascondere i suoi sentimenti e confesserà ad Umberto di essere innamorata di lui. Successivamente, la stilista racconterà a Ludovica i suoi tormenti amorosi, mentre il commendatore Guarnieri continuerà a nascondere ad Adelaide sia cosa è successo con la giovane in sua assenza, sia i sentimenti che quest'ultima ha confessato al banchiere.

Ludovica sfida l'alta società di Milano: Il Paradiso delle signore 6, trame al 25 marzo

Sempre nel blocco di puntate del 21-25 marzo 2022 Beatrice cercherà di riconciliarsi con Romagnoli, mentre Ludovica deciderà di "sfidare" l'alta società milanese presentandosi in pubblico con il fidanzato Marcello.

Nel frattempo, al Paradiso delle signore la tensione tra Stefania e Gloria aumenterà e tra le due ci sarà un aspro confronto. Intanto, Salvo escogiterà un modo per salvare la sua storia d'amore con Anna, ma non rivelerà le sue intenzioni nemmeno all'amico Barbieri. Gemma, nel frattempo, sarà invitata da Marco a Villa Guarnieri e, una volta lì, scoprirà con enorme disappunto che nelle settimane precedenti Marco ha ospitato Stefania. La giovane Zanatta non prenderà bene la notizia e dopo cena si precipiterà dalla sorellastra per chiedere spiegazioni. Intanto, Dante riuscirà a conquistare il cuore di Beatrice e i due finiranno per baciarsi.